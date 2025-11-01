Dudić: Če imajo že četrtega trenerja v sezoni, problem ni v trenerju

Več dni po porazu Maribora proti Brinju na Štajerskem še vedno odmeva zaušnica, ki jo je vijoličastim prizadejal drugoligaš. Trener Mariborčanov Feđa Dudić je že takoj po bolečem porazu napovedal velike kadrovske reze, pred tekmo z Bravom v 14. krogu državnega prvenstva pa je spregovoril zlasti o svojem nezadovoljstvu z odnosom svojih izbrancev. Meni celo, da je bil to eden glavnih razlogov, zaradi katerih je klub po zgolj 16 dneh zapustil prejšnji trener Radomir Đalović.

Čeprav je od poraza proti Brinju minilo že več dni, misli pa so že bile usmerjene na današnji derbi kroga z Bravom, se je Feđa Dudić na novinarski konferenci pred obračunom s Šiškarji znova spomnil bolečega izpada iz pokalnega tekmovanja. "Še enkrat se opravičujem navijačem za rezultat. Moram prevzeti odgovornost, ker sem jaz tisti, ki je izbral igralce za tekmo. Toda ko sem prihajal v klub, so vsi govorili, da ima Maribor največji kader, da ima na voljo 30 igralcev. Ta tekma je pokazala, kolikšen in kakšen kader imamo. A jaz sem tisti, ki jih je izbral za to tekmo," 42-letni strateg ni bežal od odgovornosti.

Kot pravi, ga je poraz še toliko bolj zabolel, saj je prišel po treh dobrih tekmah, ki so v navijačih prebudile zadovoljstvo s prikazano igro in upanje na boljše čase. Zase trdi, da se ve, da se od Maribora zahtevajo zmage in boj za lovorike, zato je razočaran nad pristopom svojih varovancev, ki se po njegovem mnenju ambicij kluba ne zavedajo. "Ko izgubiš, moraš biti ponižen in žalosten. Poraz je tu veliko težji kot v kakšnem drugem klubu."

To je bilo, pojasnjuje, zlasti očitno po porazu proti Brinju. "Sam noč po tekmi nisem spal, ker sem še vedno imel tekmo pred očmi. Tega pri nekaterih igralcih nisem videl in to me najbolj boli. Ali vsi vemo, za kateri klub igramo in kaj se od nas pričakuje? Ni naključje, da je Maribor toliko let brez lovorik," je bil oster Dudić in špekuliral tudi o odhodu Radomira Đalovića. Ta je s klubom prekinil sodelovanje po vsega 16 dneh, razlog pa naj bi bil pretep na treningu. "Vprašal sem se, ali smo res dobili pravi razlog, zakaj je Đalović odšel tako hitro. Zdi se mi, da ga nismo, da je tudi on videl te stvari, o katerih govorim. Podobno sem začutil tudi v pogovoru s člani strokovnega štaba."

In če je nekdanji trener Rijeke štajersko prestolnico hitro zapustil, pa Dudić pravi, da on ne bo kar tako obupal. "Upam, da so navijači prepoznali mojo energijo. Tu nisem zato, da bi čakal, kdaj me bodo odpustili, in pobral odpravnino. Iz vsakega kluba sem odšel sam, od nobenega nisem vzel odpravnine. Odšel bom šele, ko bom izčrpal vsa svoja sredstva in videl, da ne gre."

Trener Maribora obljublja, da bo drastično posegel v sestavo ekipe, in čuti, da ima pri tem tudi podporo uprave kluba in vodje nogometnih operacij pri Mariboru Cema Basgula. "Jutro po porazu sem imel sestanek s Cemom in izkazal mi je popolno podporo. Mislim, da jo imam res. Verjamem, da so do zdaj že ugotovili, da če imajo v letošnji sezoni že četrtega trenerja, problem ni v trenerju."

Obsežne kadrovske spremembe pa načrtuje že za današnjo tekmo z Bravom, za katero sicer meni, da bo najtežja, odkar se je pridružil Mariboru.

Maribor trenutno na prvenstveni lestvici s 23 točkami zaseda tretje mesto, Bravo je s 24 točkami mesto višje.

"Od 23 igralcev nekaterih ne bom vzel s seboj. Raje bom vzel nekatere mladince, ki so lačni igranja in željni dokazovanja. Bolje, da računam na tiste, ki so veseli, da so sploh zraven, in srečni z vsako minuto igre, kot nekoga, ki mu je izpod časti, da sedi na klopi," je sklenil Dudić.