Dudić ni več trener NK Maribor

Delovanje v Ljudskem vrtu zaključujejo tudi člani strokovnega štaba, Adnan Jahić , Lazar Savić in Jasmin Trnovac . Vsem se zahvaljujemo za prizadevnost, trud in predanost pri delu, ki so ga opravljali z veliko mero pripadnosti ter želimo veliko sreče na nadaljnji trenerski poti.

Po odločitvi o spremembi na klopi bodo za delo z moštvom na naslednjih treningih in na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu zadolženi preostali dosedanji člani strokovnega štaba, v katerem bo vodenje prevzel Mitja Pirih, skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem, ob priključitvi team managerja Blaža Vrhovca ter Marka Baruna, trenerja selekcije U17.

Sezono je na klopi začel Turek Tugberk Tanrivermis, ki se je moral po seriji slabših izidov hitro posloviti, nato je nekaj tekem začasno vodil Radovan Karanović, le tri tekme pa je na klopi Maribora zatem zdržal Črnogorec Radomir Đalović.