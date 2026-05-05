Nogomet

Dudić ni več trener NK Maribor

Maribor, 05. 05. 2026 19.02 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.J.
Feđa Dudić

Feđa Dudić ni več trener NK Maribor. Na njegovo pobudo je bil ob upoštevanju vseh okoliščin in temeljitem premisleku sprejet sklep o sporazumnem dogovoru o zaključku sodelovanja, ki je trajalo od 1. oktobra 2025. Dudić je klubu po štirih porazih na zadnjih petih tekmah večkrat ponudil odstop, tokrat pa ga je vodstvo kluba sprejelo.

Delovanje v Ljudskem vrtu zaključujejo tudi člani strokovnega štaba, Adnan Jahić, Lazar Savić in Jasmin Trnovac. Vsem se zahvaljujemo za prizadevnost, trud in predanost pri delu, ki so ga opravljali z veliko mero pripadnosti ter želimo veliko sreče na nadaljnji trenerski poti.

Po odločitvi o spremembi na klopi bodo za delo z moštvom na naslednjih treningih in na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu zadolženi preostali dosedanji člani strokovnega štaba, v katerem bo vodenje prevzel Mitja Pirih, skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem, ob priključitvi team managerja Blaža Vrhovca ter Marka Baruna, trenerja selekcije U17.

Sezono je na klopi začel Turek Tugberk Tanrivermis, ki se je moral po seriji slabših izidov hitro posloviti, nato je nekaj tekem začasno vodil Radovan Karanović, le tri tekme pa je na klopi Maribora zatem zdržal Črnogorec Radomir Đalović.

nogomet maribor

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
05. 05. 2026 19.58
Edini, ki je sposoben popeljati Maribor na pota stare slave je GOSPOD ZLATKO ZAHOVIČ.
Odgovori
+1
1 0
Roger
05. 05. 2026 19.45
Kdo ga je sploh pripeljal ljuba Marija božja!
Odgovori
0 0
supplement
05. 05. 2026 20.00
Zloglasni Rode????
Odgovori
0 0
Frincko
05. 05. 2026 19.43
Ko so Milaniča in Zahota nagnal je umrl nogomet v MB. Če bi bil jaz lastnik, bi napel vse sile, da bi ju vrnil nazaj.
Odgovori
+3
3 0
Amor Fati
05. 05. 2026 19.24
Maribor mora nujno podpisati najprej igralca iz estonske lige, potem igralca iz romunske lige, potem še igralca iz litovske lige, potem še igralca iz latvijske lige, igralca iz bolgarske lige, in za konec še igralca iz zimbabvejske lige, pa bo definitivno naslednjo sezono prvak, če ze to sezono ne more več biti. Treba gledat naprej.
Odgovori
-3
0 3
NkMaribor
05. 05. 2026 19.13
Vsi dosedajni trenerji so bili zanič!!!
Odgovori
+3
3 0
