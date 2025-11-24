Dudić obžaluje izgubljeni točki, Bessone po remiju 'zelo vesel'

- FOTO: Damjan Žibert
V prvem delu prvega polčasa smo spremljali enosmerni promet proti vratom Olimpije, ki je v določenih trenutkih zelo trpela, po številnih zapravljenih priložnostih pa je domačine v vodstvo popeljal Benjamin Tetteh, ki je po izjemni asistenci Davida Pejičića obšel vratarja in žogo pospravil v mrežo. "Tekmo bi morali odločiti v prvih 25 minutah, saj smo imeli poleg gola še tri ali štiri stoodstotne priložnosti. To je Maribor, ki ga želim gledati," je uvodoma povedal Feđa Dudić.
Po minuti evforije na tribunah Ljudskega vrta je na zelenici zaigral drugačen Maribor. "Po zadetku smo začeli igrati, kot da se tekma končuje, in delati stvari, ki se jih nismo dogovorili. Olimpija ni imela priložnosti, je pa v določenih trenutkih prevladovala v posesti, tako da smo bili prisiljeni tekati brez žoge, kar ni dobro. V drugem polčasu so iz edine priložnosti zabili gol. Po ustvarjenih priložnostih smo si zaslužili več, izgubili smo dve točki," je še dejal Dudić, ki je tekmo zaradi kazni spremljal s tribune.
To ni bil derbi dveh različnih polčasov, pač pa derbi, na katerem so vijoličasti odigrali dobro uvodno četrtino tekme, preostanek pa je pokazal, zakaj sta ekipi na prvenstveni razpredelnici tam, kjer sta – Maribor na drugem mestu za vodilnim Celjem zdaj zaostaja za 11 točk, Olimpija pa je z zaostankom 17 točk na petem mestu.
Kljub temu, da zmaji niso pokazali veliko, je bil gostujoči trener Federico Bessone po tekmi zadovoljen. "Zelo smo veseli. Seveda smo remizirali, ampak smo v drugem polčasu igrali veliko bolje, in to je način, na katerega moramo nadaljevati," je povedal Argentinec, ki je priznal, da med odmorom ni spreminjal plana: "Med polčasom sem igralcem povedal, da imamo že od začetka tekme načrt, ki se ga ne držimo. Zato smo v prvih 25 minutah trpeli. Maribor je dobra ekipa z dobrimi igralci, ki to kaznujejo. V drugem polčasu smo vse do izključitve nadzorovali potek obračuna."
