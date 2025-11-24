Dudić obžaluje izgubljeni točki, Bessone po remiju 'zelo vesel'

V prvem delu prvega polčasa smo spremljali enosmerni promet proti vratom Olimpije, ki je v določenih trenutkih zelo trpela, po številnih zapravljenih priložnostih pa je domačine v vodstvo popeljal Benjamin Tetteh, ki je po izjemni asistenci Davida Pejičića obšel vratarja in žogo pospravil v mrežo. "Tekmo bi morali odločiti v prvih 25 minutah, saj smo imeli poleg gola še tri ali štiri stoodstotne priložnosti. To je Maribor, ki ga želim gledati," je uvodoma povedal Feđa Dudić.

Po minuti evforije na tribunah Ljudskega vrta je na zelenici zaigral drugačen Maribor. "Po zadetku smo začeli igrati, kot da se tekma končuje, in delati stvari, ki se jih nismo dogovorili. Olimpija ni imela priložnosti, je pa v določenih trenutkih prevladovala v posesti, tako da smo bili prisiljeni tekati brez žoge, kar ni dobro. V drugem polčasu so iz edine priložnosti zabili gol. Po ustvarjenih priložnostih smo si zaslužili več, izgubili smo dve točki," je še dejal Dudić, ki je tekmo zaradi kazni spremljal s tribune.