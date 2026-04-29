Dudić ponudil odstop, Maribor ga ni sprejel: 'Popolnoma zaupamo vanj'

Cilj vijoličastih je bil še v začetku aprila boj za naslov državnega prvaka. Po porazu proti Celju je postalo jasno, da bodo prvenstveno lovoriko letos dvignili grofje, Mariborčani pa so pozornost preusmerili na boj za drugo mesto in ugodnejše izhodišče v boju za evropsko jesen. Tudi na tej misiji jim ne kaže najbolje, na zadnjih treh tekmah so ugnali le Primorje, izgubili pa proti neposrednima tekmecema za drugo mesto, Kopru in Bravu.

Celjani so si medtem že zagotovili naslov prvaka, drugo mesto pa zasedajo kanarčki, ki imajo pred Bravom pet točk prednosti, pred Mariborom pa osem. Po tekmi zadnjega kroga v prestolnici, na kateri so Mariborčani izgubili s kar 3:0, je trener Feđa Dudić ponudil odstop. "Dejal je, naj naredimo, kar je v interesu kluba. To pove, koliko mu pomeni klub. Neuspeh ga boli enako kot nas. Odstopa nismo sprejeli, gremo naprej skupaj, s popolnim zaupanjem vanj," je dejal vodja nogometnih operacij Cem Basgul.

Vodilne tri ekipe prvenstva do konca sezone čakajo še trije obračuni, nogometaši najtrofejnejšega slovenskega kluba pa bodo odigrali še štiri tekme. Gostovali bodo pri šestih Radomljah in osmi Muri, gostili pa peto Olimpijo in sedmi Aluminij.