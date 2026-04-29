Nogomet

Dudić ponudil odstop, Maribor ga ni sprejel: 'Popolnoma zaupamo vanj'

Maribor, 29. 04. 2026 17.15 pred 49 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.M.
Feđa Dudić

NK Maribor je na uradni spletni strani sporočil, da je glavni trener ekipe Feđa Dudić po porazu proti Bravu ponudil odstop. "Trenerjevega odstopa nismo sprejeli, gremo naprej skupaj, s popolnim zaupanjem vanj," je povedal vodja nogometnih operacij Cem Basgul.

Cilj vijoličastih je bil še v začetku aprila boj za naslov državnega prvaka. Po porazu proti Celju je postalo jasno, da bodo prvenstveno lovoriko letos dvignili grofje, Mariborčani pa so pozornost preusmerili na boj za drugo mesto in ugodnejše izhodišče v boju za evropsko jesen. Tudi na tej misiji jim ne kaže najbolje, na zadnjih treh tekmah so ugnali le Primorje, izgubili pa proti neposrednima tekmecema za drugo mesto, Kopru in Bravu.

Feđa Dudić

FOTO: NK Maribor

Celjani so si medtem že zagotovili naslov prvaka, drugo mesto pa zasedajo kanarčki, ki imajo pred Bravom pet točk prednosti, pred Mariborom pa osem. Po tekmi zadnjega kroga v prestolnici, na kateri so Mariborčani izgubili s kar 3:0, je trener Feđa Dudić ponudil odstop. "Dejal je, naj naredimo, kar je v interesu kluba. To pove, koliko mu pomeni klub. Neuspeh ga boli enako kot nas. Odstopa nismo sprejeli, gremo naprej skupaj, s popolnim zaupanjem vanj," je dejal vodja nogometnih operacij Cem Basgul.

Vodilne tri ekipe prvenstva do konca sezone čakajo še trije obračuni, nogometaši najtrofejnejšega slovenskega kluba pa bodo odigrali še štiri tekme. Gostovali bodo pri šestih Radomljah in osmi Muri, gostili pa peto Olimpijo in sedmi Aluminij.

nogomet prva liga feđa dudić maribor

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Cupko
29. 04. 2026 18.09
On najbrž ni kriv za tak polom, ker mu verjetno Turki diktirajo kdo mora igrat, ker bi jim radi dvignili ceno in jih prodali, žal pa so zanič
gullit
29. 04. 2026 17.56
E moj Duda, bi kar puško vrgel v koruzo ter se predal, zdaj ko voda teče v grlo. Saj imaš vse še v svojih rokah, štiri zmage pa imaš Evropo. najlažje obupati.
29. 04. 2026 18.06
4 zmage??? še pomnite tovariši 🐑
