Dugarry svetuje Mbappeju: Bodi kot Haaland, če želiš biti najboljši na svetu

'Poglej, kaj zamujaš'

Za francoski RMCse je nekdanji francoski reprezentant Christophe Dugarry ostro lotil svojega rojaka in mu za vzor postavil ravno Haalanda, ki je svoj strelski pohod v Ligi prvakov nadaljeval tudi po selitvi iz Salzburga.

"(Jadon) Sancho in Haaland sta naredila vse potrebno, česar ni storil Mbappe. Mbappe, poglej, kaj zamujaš: če boš nekega dne počel to, kar je Haaland, boš najboljši na svetu," je bil brez dlake na jeziku 47-letni Dugarry, ki je s Francijo na nepozabnem SP 1998 pred domačimi navijači prav tako osvojil naslov svetovnega prvaka.

Nekdanji napadalec je nadaljeval: "Mbappe, znaš veliko reči, a spregledal si, kaj je Haaland počel uro in pol. Tistega dne, ko boš to počel, boš kandidat za zlato žogo in najboljši igralec na svetu. Mbappe je velik igralec, o tem ni dvoma, a če si želi osvojiti vse, potem si mora spraviti ta DVD in si vsake toliko še enkrat ogledati tekmo in to, kar je storil Haaland. Mbappejev talent je poznan vsem, a ko igraš na določenem položaju ali določeno vlogo, potem moraš prevzeti to vlogo ali ta položaj. Kakšna pa je vloga napadalca, srednjega napadalca, ki igra le spredaj? Biti borec, biti tip, ki želi dati vse na igrišču, ki nasprotniku ne pusti dihati, ga 'zbrisati', sistematično ponujati rešitve, se boriti v vseh dvobojih ..."

'Nogomet so tudi druge reči'

Ravno domnevno neodločnost v dvobojih oziroma pomanjkanje pomoči obrambi Dugarry najbolj zameri Mbappeju in rojaku sporoča, da v nogometu "lepota" ne šteje veliko.

"Kakšen je Mbappejev slog? Biti lep igralec? Ne! Nogomet so tudi druge reči,"je bil oster Dugarry.