Kosič druga trenerska žrtev spomladanskega dela prve lige

"V spomladanskem delu nikakor ne uspemo ujeti pravega ritma, tudi rezultati to jasno kažejo. Ocenili smo, da potrebujemo spremembo, zato smo se danes odločili, da Dušan Kosič ne bo več trener nase članske ekipe," je ob tem dejal direktor kluba Matej Oražem.

Domžale so v drugem delu sezone dobile le dve od osmih tekem, premagale so Celje (2:1) in Aluminij (2:0). Nazadnje so v petek s kar 3:5 doma klonile proti Muri, ki je takoj prekinila svoj negativen niz.

Kosič je drugi trener, ki je službo izgubil v spomladanskem delu sezone. Zanimivo, da je tudi do prve spremembe prišlo ob Kamniški Bistrici, in sicer je klop Radomelj moral zapustiti Oliver Bogatinov. Radomljane do nadaljnjega vodita Luka Žinko in Dragan Čadikovski.

"Oliverju se zahvaljujemo za leto in pet mesecev dobro opravljenega dela. Člansko moštvo je zabeležilo nekaj odličnih rezultatov, mladi nogometaši so napredovali, klub pa je v tem obdobju poskrbel za nekaj rekordnih prestopov. Želimo mu veliko sreče v nadaljevanju kariere," je v soboto, ko so naznanili svojo odločitev, dejal športni direktor Radomelj Grega Marinšek.