Hadžićeva usoda v rokah Mandarića, Kosić svari: Nič še nismo naredili

"Da smo eni od favoritov za naslov? To je zato, ker smo dve točki od prvega mesta, verjetno tudi zato, ker imamo neko podobo na igrišču, ampak s fanti se pogovarjamo o tem ‒ nič še nismo naredili. Ni časa za veselje, samo lahkomiselnost lahko pride. Če vsakič ne bomo dajali svojega maksimuma, tako kot smo ga dali danes, ko smo na koncu skoraj 'pocrkali', bodo tudi vsi ostali nasprotniki težek zalogaj. Pričakujem samo, da se bomo proti Muri prešteli, pogledali, kakšna je škoda, in se z enajstimi fanti projekta lotili podobno kot danes," je dodal Kosić.

'Ni časa za veselje' "Tukaj na tem hitrem igrišču je lepo igrati, če si dobro pripravljen, če imaš tisto moč, danes pa smo pokazali, da imamo fante, ki so kvalitetni," je nadaljeval Kosić. "Zato so tudi uživali, niso se ustrašili nasprotnika, kljub temu, da smo opozarjali, da je zelo kvaliteten. Imeli smo svoje priložnosti, kanček nezbrani smo bili, da bi večkrat to izkoristili, ampak kasneje je bilo veliko več tranzicije, ko si 'zmatran' in ko si tudi nenatančen ... Potem smo nekaj časa trpeli. Tudi Nino (Pungaršek) in 'Bene' (Žan Benedičič), ki sta prišla notri, se vračata po poškodbah, zato ju je nekako rizično dati v takšno tekmo, ki je polna tranzicije, a vsi fantje, ki so se pojavili na igrišču, so oddelali svoje, dali svoj maksimum in so zaslužni za to zmago," je nadaljeval Kosić, ki o boju za naslov, zaenkrat, govori še zelo previdno.

S svojim že 14. zadetkom v sezoni je "grofom" zmago v 9. minuti prinesel kapetan Mitja Lotrič , Olimpija pa vse do konca obračuna ni zmogla odgovora, čeprav je imela na voljo tudi strel z enajstih metrov. Po precej strogo dosojeni najstrožji kazni in prekršku nad Antejem Vukušićem je izkušeni Matjaž Rozman v 73. minuti ustavil poskus Endrija Čekičija .

"Želeli smo si biti rezultatsko uspešni, odigrali smo odličen prvi polčas, kjer bi lahko iztržili nekaj več. Kasneje smo imeli tudi nekaj težav v drugem polčasu, imeli smo odličnega vratarja, ki nas je držal v igri in uspeli zadržati to minimalno vodstvo. Zelo pomembna zmaga za nas," je za klubsko spletno stran povedal trener Celja Dušan Kosić .

Poklon Herbertu Vabiču

33-letni Rozman, ki je nekaj sezon branil tudi v Ljubljani za ježiško-šišenski Interblock, se je v izjavah po tekmi poklonil tudi pokojni legendi slovenskega nogometa Herbertu Vabiču, s katerim je sodeloval ob kaljenju v vrstah Aluminija.

"V Kidričevem sva sodelovala kar nekaj let. Zdi se mi prav, da se mu še zadnjič zahvalim za vsak trening in nasvet. Kot otrok sem spremljal, kako je treniral velika imena, kot sta bila Marko Simeunović in Tomaž Murko. Ko je prišel v Aluminij, mi je bilo v veliko čast, da me lahko trenira taka legenda," je za potral državne televizije MMC povedal nekdanji mladi reprezentant.

"Rozman je poleg tega, da je vrhunski vratar, čudovita oseba v slačilnici in zunaj igrišča. Z nami je šel čez vse. Bil je že na izhodnih vratih, a pokazal je umirjenost in značaj, ki ga obožujem pri igralcih. Presrečen sem, da se mu dogaja to, kar se mu dogaja," pa je varovanca pohvalil Kosić.

Hadžić: Odločila bosta predsednik in športni direktor

Safet Hadžič je po porazu na klopi Olimpije še malce bližje tega, da jo vnovič zapusti. Po tekmi je priznal, da je njegova usoda povsem v rokah predsednika Milana Mandarićain novega (starega) športnega direktorja Mladena Rudonje.

"Celje se je v prvem polčasu postavilo čvrsto in nas nevtraliziralo. Na zelenico nismo šli tako, kot bi morali. V drugem polčasu smo poskušali storiti vse, zaslužili bi si zadetek, a preprosto ni šlo. Enkrat zadeneš, drugič ne. V Sežani smo dosegali zadetke, danes ne. Mislim, da smo v naši želji mogoče pregoreli. Naredili smo nekaj individualnih napak, ki jih ne bi smeli, zato je Celje prihajalo do priložnosti. Bili smo premalo agresivni na tako imenovanih drugih žogah, dobivali so jih Celjani in zato je bil pritisk na naša vrata. Moramo se pobrati in iti naprej," je MMCcitiral Hadžića.

"Če se bojim za službo?To je del nogometa, odločila pa bosta predsednik in športni direktor. Predsednik ima veliko izkušenj, vodil je veliko klubov in verjetno ve, kaj dela. Sam bom naredil vse, kar je v moji moči,"je dodal Hadžić.