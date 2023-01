Dušan Stojinović iz Celja v poljsko Ekstraklaso

Pri dvaindvajsetih že drugič na tuje

Še naprej je pestro na zimski nogometni tržnici, zlasti v Celju. Dušan Stojinović je že v torek odpotoval v Bialystok, kjer bo v četrtek podpisal pogodbo s poljskim prvoligašem Jagiellonio. Ravno tako bo opravil tudi zdravniški pregled. Pogodbeno je bil osrednji branilec sicer z grofi vezan do 30. junija 2024. V knežje mesto se je sicer vrnil pred enim letom, ko je bila prekinjena posoja z moskovskim Himkijem, kjer se je 22-letni Ljubljančan v ruskem prvenstvu uveljavljal pol leta. Zamenjavo za nekdanjega mladega reprezentanta, novopečeni član Jagiellonie je v izbrani vrsti do 21 let nosil tudi kapetanski trak, naj bi predstavljal slovenski A reprezentant, Miha Mevlja, ki se morda utegne v prihodnjih dneh pridružiti rumeno-modremu taboru.

Slovenska falanga na Poljskem

Nekdanji kapetan Celja se je na poljskem pridružil napadalcema Pogona iz Szczecina in Legie iz Varšave, Luki Zahoviću in Blažu Kramerju. Barve Gornika iz Zabrzeja pa branijo Amadej Maroša in Blaž Vrhovec in Erik Janža. Med njimi bo najmlajši prav Stojinović, ki pa bo morda tudi zaradi tega pod malce večjim drobnogledom, saj se Jagiellonia bori za pobeg iz bližine cone izpada.