Stojinović se vrača v Celje, Grudina in Varešanović nista več člana Kopra

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je z ruskim prvoligašem Himkijem sklenil dogovor o predčasni prekinitvi izposoje Dušana Stojinovića. Kapetan slovenske reprezentance do 21 let se tako po šestih mesecih vrača v knežje mesto, so sporočili Celjani. Iz Kopra pa so sporočili, da so se sporazumno razšli z Rokom Grudino in Makom Varešanovićem.

Celjani so dogovor sklenili v želji po okrepitvi obrambne vrste, Dušan Stojinović pa se bo soigralcem že nocoj pridružil na pripravah v Beleku. 21-letni osrednji branilec je za ruskega prvoligaša to sezono v državnem prvenstvu zbral 14 nastopov, dva pa je dodal še v pokalnem tekmovanju. Grudina in Varešanović nista več člana Kopra

Nogometaša Rok Grudina in Mak Varešanović nista več člana primorskega prvoligaša Kopra. Kot so danes sporočili iz Prve lige Telemach, sta igralca ta čas drugouvrščene ekipe slovenskega prvenstva sporazumno prekinila pogodbi s Koprom. Pred dnevi je Koper potrdil prihod štirih novih nogometašev. V rumeno-modrih dresih bodo igrali Anis Jašaragić, Diogo Izata, Marko Đira in Maj Mittendorfer, ki se vrača na Bonifiko – s Koprčani je podpisal triletno pogodbo.