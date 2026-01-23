Dušan Stojinović v Orlandu kmalu združil moči s slovenskim reprezentantom

Dušan Stojinović se je k Jagielloniji preselil v zimskem prestopnem roku sezone 2022/23. V Sloveniji je zastopal barve Celja, s katerim je v sezoni 2019/20 osvojil naslov državnega prvaka. 25-letnik je v prvi sezoni na Poljskem svojemu klubu pomagal do obstanka v prvenstvu. Že čez leto dni pa se je s svojimi soigralci veselil naslova prvaka. V sezoni 2023/24 je Jagielloniji uspel zgodovinski uspeh, prvič v klubski zgodovini so pokorili vso konkurenco in dvignili trofejo poljske Ekstraklase.
Prvo mesto jim je prineslo tudi evropske kvalifikacije, po katerih so se uvrstili v konferenčno ligo. Tam jih je v ligaškem delu čakala tudi ljubljanska Olimpija. Dvoboj med Poljaki in Ljubljančani na Stadionu Miejski se je končal z 0:0. Za razliko od zmajev je Stojinoviću in soigralcem uspel preboj v četrtfinale, kjer je bil previsoka ovira španski Real Betis.
Nekdanji slovenski mladinski kapetan pa se zdaj seli v ZDA, tam si bo nadel dres Orlanda. Moči bo združil s še enim slovenskim branilcem, Davidom Brekalom. Slovenca bosta imela priložnost tvoriti obrambni dvojec, ki bo Floridčanom pomagal do preboja v končnico lige MLS, prejšnje leto so končali na 14. mestu. Že na drugi tekmi novega prvenstva v marcu pa jih čaka obračun z zvezdniškim Inter Miamijem, katerega v vlogi kapetana vodi Lionel Messi.
Stojinović je Orlandu zvestobo obljubil za tri leta, obstaja pa možnost za podaljšanje sodelovanja za še eno koledarsko leto. Američani so morali za 25-letnika odšteti 1,5 milijona evrov. 20 odstotkov zneska pa bo romalo tudi na račun Celja, ki so ga leta 2023 prodali na Poljsko. V igri so še morebitni bonusi, ki znašajo 300.000 evrov. Stojinović je svoj edini zadetek v dresu Jagiellonije dosegel na tekmi konferenčne lige proti Strasbourgu.
Z odličnimi predstavami v poljskem prvenstvu se je znašel tudi na radarju novega slovenskega stratega Boštjana Cesarja. Stojinović je v karieri 19-krat oblekel dres slovenske mladinske reprezentance, s katero je igral tudi na evropskem prvenstvu v Sloveniji pred petimi leti.
