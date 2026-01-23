Dušan Stojinović v Orlandu kmalu združil moči s slovenskim reprezentantom

Dušan Stojinović se je k Jagielloniji preselil v zimskem prestopnem roku sezone 2022/23. V Sloveniji je zastopal barve Celja, s katerim je v sezoni 2019/20 osvojil naslov državnega prvaka. 25-letnik je v prvi sezoni na Poljskem svojemu klubu pomagal do obstanka v prvenstvu. Že čez leto dni pa se je s svojimi soigralci veselil naslova prvaka. V sezoni 2023/24 je Jagielloniji uspel zgodovinski uspeh, prvič v klubski zgodovini so pokorili vso konkurenco in dvignili trofejo poljske Ekstraklase.

Prvo mesto jim je prineslo tudi evropske kvalifikacije, po katerih so se uvrstili v konferenčno ligo. Tam jih je v ligaškem delu čakala tudi ljubljanska Olimpija. Dvoboj med Poljaki in Ljubljančani na Stadionu Miejski se je končal z 0:0. Za razliko od zmajev je Stojinoviću in soigralcem uspel preboj v četrtfinale, kjer je bil previsoka ovira španski Real Betis.