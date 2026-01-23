Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Dušan Stojinović v Orlandu kmalu združil moči s slovenskim reprezentantom

Orlando, 23. 01. 2026 17.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Dušan Stojinović

Slovenski branilec poljske Jagiellonije se seli onkraj Atlantika, kjer bo oblekel dres Orlanda. Tam se bo pridružil slovenskemu reprezentantu Davidu Brekalu, ki na Floridi igra od leta 2024. 25-letni Ljubljančan se bo v severnoameriško ligo preselil za 1,5 milijona evrov odškodnine. Stojinović si je z odličnimi predstavami na Poljskem odprl vrata za nastop v slovenski članski reprezentanci.

Dušan Stojinović
Dušan Stojinović
FOTO: Profimedia

Dušan Stojinović se je k Jagielloniji preselil v zimskem prestopnem roku sezone 2022/23. V Sloveniji je zastopal barve Celja, s katerim je v sezoni 2019/20 osvojil naslov državnega prvaka. 25-letnik je v prvi sezoni na Poljskem svojemu klubu pomagal do obstanka v prvenstvu. Že čez leto dni pa se je s svojimi soigralci veselil naslova prvaka. V sezoni 2023/24 je Jagielloniji uspel zgodovinski uspeh, prvič v klubski zgodovini so pokorili vso konkurenco in dvignili trofejo poljske Ekstraklase.

Prvo mesto jim je prineslo tudi evropske kvalifikacije, po katerih so se uvrstili v konferenčno ligo. Tam jih je v ligaškem delu čakala tudi ljubljanska Olimpija. Dvoboj med Poljaki in Ljubljančani na Stadionu Miejski se je končal z 0:0. Za razliko od zmajev je Stojinoviću in soigralcem uspel preboj v četrtfinale, kjer je bil previsoka ovira španski Real Betis.

David Brekalo
David Brekalo
FOTO: AP

Nekdanji slovenski mladinski kapetan pa se zdaj seli v ZDA, tam si bo nadel dres Orlanda. Moči bo združil s še enim slovenskim branilcem, Davidom Brekalom. Slovenca bosta imela priložnost tvoriti obrambni dvojec, ki bo Floridčanom pomagal do preboja v končnico lige MLS, prejšnje leto so končali na 14. mestu. Že na drugi tekmi novega prvenstva v marcu pa jih čaka obračun z zvezdniškim Inter Miamijem, katerega v vlogi kapetana vodi Lionel Messi.

Dušan Stojinović
Dušan Stojinović
FOTO: 24ur.com

Stojinović je Orlandu zvestobo obljubil za tri leta, obstaja pa možnost za podaljšanje sodelovanja za še eno koledarsko leto. Američani so morali za 25-letnika odšteti 1,5 milijona evrov. 20 odstotkov zneska pa bo romalo tudi na račun Celja, ki so ga leta 2023 prodali na Poljsko. V igri so še morebitni bonusi, ki znašajo 300.000 evrov. Stojinović je svoj edini zadetek v dresu Jagiellonije dosegel na tekmi konferenčne lige proti Strasbourgu.

Z odličnimi predstavami v poljskem prvenstvu se je znašel tudi na radarju novega slovenskega stratega Boštjana Cesarja. Stojinović je v karieri 19-krat oblekel dres slovenske mladinske reprezentance, s katero je igral tudi na evropskem prvenstvu v Sloveniji pred petimi leti.

dušan stojinović orlando prestop slovenska reprezentanca 1.5 milijona

Trinity Rodman najbolje plačana nogometašica na svetu

Je Arsenal glavni favorit za osvojitev Lige prvakov?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v ...'
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Poročil se je s študentko
Poročil se je s študentko
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469