25. november leta 2025. Barcelona je v Londonu doživela enega najhujših porazov, vse odkar je na stolček sedel Hansi Flick. Na Stamford Bridgeu je bil s 3:0 boljši Chelsea, ki je dodobra razgalil vse pomanjkljivosti katalonske ekipe. Eden glavnih krivcev za poraz je bil nedvomno tudi Ronald Araujo, ki si je že v prvem polčasu prislužil popolnoma nepotrebna rumena kartona in bil primoran predčasno zapustiti teren. Urugvajec je bil po koncu srečanja podvržen ogromnemu številu žaljivk in osebnih napadov navijačev prek družbenih omrežij.

Slavko Vinčić je Urugvajcu že v prvem polčasu pokazal rdeči karton FOTO: Profimedia

Zaradi pogroma, ki ga je doživel s strani lastnih navijačev, se je za nekaj časa umaknil iz nogometa. Odpravil se je na duhovni izlet v Izrael, kjer si je želel opomoči po besedah, ki so jih o njem pisali anonimneži na spletu. Danes Araujo pravi, da je bila to ena najboljših odločitev v njegovem življenju. "Zdaj, ko je minilo skoraj leto, lahko z vso gotovostjo trdim, da je bila odločitev, da si vzamem premor, ena najboljših v mojem življenju. Saj sem prav to še kako potreboval," je v intervjuju za The Athletic povedal 27-letnik. November je mesec, ki ozavešča o duševnem zdravju moških. Tematika, ki ji družba na žalost še vedno ne posveča dovolj pozornosti.

Ronald Araujo FOTO: AP

Araujo je bil po tistem nesrečnem rdečem kartonu v angleški prestolnici na samem dnu: "Pomembno je bilo, da sem sprejel, da je z menoj nekaj narobe. Nisem bil zdrav. Podobne stvari doživlja veliko nogometašev, ki pa si ne upajo o tem javno govoriti, upam, da bo moja zgodba komu pomagala, da to stori. Če bo, sem dosegel to, kar sem hotel." Kaj pa mu je v najtežjih časih najbolj pomagalo? Družina in vera, pravi Araujo: "Hvaležen sem, da imam družino in prijatelje, ki so mi stali ob strani, ko sem preživljal težke čase. Oprl sem se na svojo krščansko vero, pomoč pa sem iskal tudi pri strokovnjakih. Sprejeti sem moral, da sem več kot le nogometaš."