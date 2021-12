Nemci rasizma na zelenicah ne bodo prenašali: 'Ta primer bi moral biti zgled za vse ravni nogometa'

Uefa je leta 2013 začela s kampanjo "Ne rasizmu", s katero je opozarjala, da za diskriminacijo v nogometu ni prostora. Stvari so se odtlej premaknile na bolje, a po mnenju številnih ne dovolj. Minulo nedeljo je rasizem na svoji koži občutil Vincent Kompany, po čemer je Romelu Lukaku vodilne može belgijskega nogometa pozval, naj si "hashtage" oziroma ključnike nekam zatlačijo in da je čas za resno ukrepanje. Istega dne je do rasizma prišlo v Nemčiji, vendar s povsem drugačnim epilogom, za katerega sedaj mnogi upajo, da bo na evropskih nogometnih zelenicah postal uveljavljena praksa. Kakšne bi utegnile biti njegove posledice, smo se pogovarjali s poznavalcem dogajanja in novinarjem Der Spiegla Felixom Tamsutom.

Kaj se je sploh zgodilo? V 35. minuti tekme tretje Bundeslige med MSV Duisburgom in VfL Osnabrückom je glavni sodnik srečanje zaustavil zaradi rasističnih vzklikov, uperjenih proti temnopoltemu gostujočemu nogometašu Aaronu Opokuju. Obe moštvi sta odšli v garderobo, po približno 45-minutnem premoru pa je sodnik sprejel odločitev, da se tekma ne bo nadaljevala. Tako se je sploh prvič v Nemčiji pripetilo, da bi bila zaradi rasizma predčasno prekinjena tekma na profesionalnem nivoju, pod katerega spadajo prve tri lige. Navijača, ki je povzročil incident, so varnostniki hitro odstranili s stadiona. Ob tem je bilo na stadionu moč slišati vzklike "Nacisti ven" in znano nemško antifašistično pesem Schrei nach Liebe. Veliko pohval v medijih si je za potezo prislužil glavni sodnik Nicolas Winter, ki je prekinil srečanje. Naš sogovornik Felix Tamsut, ki v Nemčiji za Der Spiegel in še nekatere medije pobližje spremlja s politiko povezano navijaško dogajanje, pa je poudaril, da je bila prekinitev predvsem želja gostujočega tabora, ki ji je sodnik prisluhnil, zaradi česar je bil deležen številnih pohval.

Samo slogani in majice niso dovolj Osnabrückov generalni direktor Michael Welling je po tekmi pojasnil, da je bila prekinitev Opokujeva želja, za katero so stali tudi ostali v klubu. "Aaron ni bil v položaju, da bi lahko nadaljeval z igranjem. Soigralci so to hitro uvideli in se v znak solidarnosti odločili, da se na igrišče ne vrnejo." Po Wellingovem mnenju je ta poteza pomembna tudi zato, da se podobni incidenti v prihodnje ne bodo več dogajali. "Nočemo samo nositi majic s slogani proti rasizmu in podobno. Če ta problem jemlješ resno, se moraš tako z njim tudi spoprijeti," je še povedal. “Mislim, da je bila reakcija vseh v nemškem nogometu enaka, kolektivna. Odzvalo se je tudi veliko Bundesligašev. Vsi so obsodili dogajanje,” pa nam je pojasnil Tamsut, ki prav tako opozarja, da samo besede ne bodo dovolj. In prav zato so nemški klubi tako skupinsko podprli razplet incidenta v Duisburgu.

Predsednik domačega kluba Ingo Wald je poudaril, da incident nikakor ne predstavlja vseh navijačev Duisburga, saj je zanj odgovorna peščica, in da bi morali storiti vse, da se kaj takega ne bi več dogajalo. "Vedno je za to kriva manjšina. Ampak ta manjšina lahko uniči nogomet. Vsak navijač bi se moral postaviti proti tovrstnemu obnašanju," je povedal.

Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi šlo za prvo ligo ... Pri nemški nogometni zvezi (DFB) so nekaj dni kasneje naznanili, da se bo tekma odigrala do konca, čeprav točen datum še ni znan. Dodali pa so, da se v naslednjih podobnih primerih ne bodo ravnali po tokratni sodniški odločitvi, saj se vsaka tovrstna situacija zgodi v posebnih okoliščinah, kar je razburilo številne navijače, ki jim je dovolj rasizma na stadionih.

Kakšna kazen se obeta navijaču, ki je zakrivil incident? "Ni še povsem jasno. Skoraj zagotovo mu bo prepovedan vstop na stadione za vsaj nekaj let, poteka pa tudi policijska preiskava," je pojasnil Tamsut.

Tamsut vseeno upa, da bo prekinitev postala stalnica. "To bi moral biti zgled za ostale klube, katerih igralci bodo diskriminirani, kako se odzvati. Dvomim pa, da se bodo po tem želeli ravnati pri DFB. Prezgodaj je za oceno, kako bo nemški nogomet ravnal s podobnimi primeri v prihodnje," je povedal. Po njegovem mnenju je veliko vprašanje tudi, ali bi se podoben epilog zgodil, če bi šlo za tekmo prve lige. "Glede na proces razumevanja rasizma, ki se dogaja v nemški družbi, bi rekel, da bi se lahko zgodilo, ampak istočasno moramo vedeti, da je tam vpletenega veliko več denarja, zato celoten postopek ne bi bil tako enostaven. Na splošno pa lahko rečem, da nemški nogomet razume problem rasizma, zato lahko samo upamo, da bi videli enako reakcijo, če bi se to zgodilo na višjem nivoju, tudi v Ligi prvakov." Kot pravi Tamsut, bo le čas lahko dal odgovor na vprašanje, kaj konkretnega se je v razumevanju problematike rasizma na nogometnih stadionih spremenilo po tem incidentu. Je pa nemški primer zagotovo dokaz, da posebne majice in slogani niso ne edini ne najboljši način, na katerega se je mogoče zoperstaviti rasizmu.

Spomnimo se še na nekaj najbolj odmevnih rasističnih incidentov v zadnjih letih, vsi – z izjemno enega – pa so se končali brez prekinitve. Na v uvodu omenjeni tekmi belgijskega prvenstva so navijači Club Bruggea z rasističnimi opazkami zmerjali kapetana Anderlechta Vincenta Kompanyja. Navijači Hellasa Verone so pred leti Mariu Balotelliju namenili opičje vzklike, podobno pa so temnopolte reprezentante Anglije na tekmi kvalifikacij za EP 2020 pričakali bolgarski navijači. Edina odmevnejša tekma, ki je bila prekinjena, je bil spopad med PSG-jem in istanbulskim Basaksehirjem, ko gostje zaradi neprimernih besed četrtega sodnika niso želeli nadaljevati. Njihova želja je bila hitro uslišana in obračun se je naslednji dan odigral do konca pod vodstvom druge sodniške zasedbe.