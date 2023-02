Dva dni pred 88. rojstnim dnem umrl legendarni Ćiro Blažević

Po dolgi in hudi bitki z rakom je v 88. letu starosti umrl hrvaški nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević . V zadnjih mesecih je bil težak boj z rakom, ki se je po poročanju hrvaških medijev razširil na rebra, medenico in naposled še na jetra.

Pred kratkim so prebivalci Zagreba Ćira v družbi sina videli na sprehodu po hrvaški prestolnici, kjer je bilo videti, kako hudo ga je v zadnjem obdobju zdelala bolezen. "Spoznal sem, da ne zmorem več. In to me v mnogih pogledih ovira, vendar se spomnim svojih najboljših let in vem, da se moram celo držati stran od rekreativnih dejavnosti," je nedavno dejal v oddaji Zdravlje na kvadrat.

Blažević je zadnjič javno nastopil decembra lani, ko je v Zagrebu prejel nagrado Vladimir Beara za prispevek k razvoju športne kulture in družbene strpnosti. "Zbrali ste se v velikem številu in mi izkazali veliko čast. A to je moj zadnji nagovor javnosti na javnem shodu. Konec je. Nič več. Adijo Ćiro. Štejem zadnje dneve, zavedam se tega ," je že takrat povedal Ćiro. Po prejemu nagrade ni imel več moči za kakršne koli pogovore z mediji, pogovore, ki jih je vedno opravljal z veseljem in jih ni nikoli zavračal. S svojimi trenerskimi sposobnostmi, predvsem pa osebno karizmo, je osvajal navijače in ljudi, kjer koli je deloval.