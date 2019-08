Dva gola Ibrahimovića in eden Vele na derbiju 'El Trafico'

V Los Angelesu je bil na sporedu mestni nogometni derbi. V ligi MLS sta se pomerila FC Los Angeles in Los Angeles Galaxy. To je bila tudi tekma dveh zvezdnikov lige, Zlatana Ibrahimovića in Carlosa Vele, dveh izjemnih golgeterjev. Tekma se je končala z remijem (3:3).

Derbi v Los Angelesu, "El Trafico", se je končal brez zmagovalca, v glavnih vlogah pa sta bila prva zvezdnika svojih moštev in vodilna strelca lige. Mehičan Carlos Vela jih je dosegel že 27 na 26 odigranih tekmah in je vodilni strelec MLS (Major League Soccer), na drugem mestu je švedski napadalec Zlatan Ibrahimović z 22 goli na 22 odigranih tekmah. Oba sta prispevala svoj delež na dvoboju moštev FC Los Angeles (LAFC) in LA Galaxy (LA). Ibra je dosegel dva gola v prvem polčasu, ki se je končal z vodstvom moštva Galaxy 3:2. Tretji gol je dosegel Cristian Pavon, Galaxy je vodil s 3:1 le po 16 minutah igre, za ekipo LAFC pa je oba gola v prvem delu dosegel Latif Blessing, drugega v sodnikovem podaljšku. Končni izid je padel v drugem polčasu, to je bil edini gol, uspešen je bil Vela v 53. minuti, ki pa je moral predčasno z igrišča zaradi poškodbe nožne mišice. Na lestvici zahodne konference MLS vodi FC Los Angeles (62 točk), je tudi vodilno moštvo lige, Galaxy zaseda četrto mesto (42 točk). strelci tekma