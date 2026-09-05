Težak večer za Oblaka: Atletico nepričakovano visoko padel v Baskiji

Jan Oblak je moral na začetku drugega polčasa v dveh minutah dvakrat po žogo v svojo mrežo. Po slabem posredovanju obrambe Atletica je najprej zadel Nico Williams, nato pa še Robert Navarro. Končni izid je v zaključku tekme postavil Oihan Sancet.

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V četrtem krogu sta tako izgubila oba velikana iz Madrida. Real je v petek zvečer klonil proti Betisu z 0:1 in tako tudi vpisal prvi poraz v sezoni.

Na vrhu razpredelnice je Barcelona, ki je še edini stoodstotni klub v La Ligi in bo v četrtem krogu igrala na gostovanju proti Valencii.