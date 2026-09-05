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Nogomet

Težak večer za Oblaka: Atletico nepričakovano visoko padel v Baskiji

Bilbao, 05. 09. 2026 19.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Jan Oblak

Nogometaši Atletico Madrida so doživeli prvi poraz v novi sezoni španskega prvenstva. V četrtem krogu so izgubili na gostovanju pri Athletic Bilbau z 0:3.

Jan Oblak je moral na začetku drugega polčasa v dveh minutah dvakrat po žogo v svojo mrežo. Po slabem posredovanju obrambe Atletica je najprej zadel Nico Williams, nato pa še Robert Navarro. Končni izid je v zaključku tekme postavil Oihan Sancet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V četrtem krogu sta tako izgubila oba velikana iz Madrida. Real je v petek zvečer klonil proti Betisu z 0:1 in tako tudi vpisal prvi poraz v sezoni.

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Na vrhu razpredelnice je Barcelona, ki je še edini stoodstotni klub v La Ligi in bo v četrtem krogu igrala na gostovanju proti Valencii.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
atletico madrid athletic bilbao špansko prvenstvo jan oblak

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