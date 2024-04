Dva legendarna derbija prinesla kar 12 zadetkov

Za Feyenoord so v prvem polčasu zadeli Igor Paixao , Yankuba Minteh in David Hančko , v drugem delu pa je poleg novih zadetkov Paixaa in Minteha enega prispeval še Quinten Timber . Vroči Feyenoord za vodilnim PSV-jem zaostaja za devet točk, Ajax pa je po katastrofalnem začetku sezone vendarle prilezel do šestega mesta.

Navijači so šest zadetkov videli tudi na znamenitem Old Firm derbiju, ekipi pa sta bili tam veliko bolj enakovredni. Gostujoči nogometaši Celtica so po zadetkih Daizena Maede, ki je zadel že po 21 sekundah, in Matta O'Rileyja ob polčasu vodili z 2:0, domačini pa so preko Jamesa Tavernierja in Abdallaha Sime do 86. minute rezultat poravnali. Le minuto po izenačujočem zadetku so gostje znova povedli, tokrat je v polno meril Adam Idah, za delitev točk pa je v 93. minuti poskrbel Rabbi Matondo.

Velika rivala bosta tako še naprej bila napet boj za prvo mesto. Celtic ima ob tekmi več točko naskoka nad Rangersi, tretjeuvrščeni Hearts pa za škotskima velikanoma zaostaja za velikih 16 oziroma 15 točk.