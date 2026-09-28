Nenavadni prizori: Nogometaša izključena, ker sta tekmeca vlekla za lase

Aedan Scipio na nogometnem igrišču težko ostane neopažen. Njegovi dredi segajo vse do gležnjev, zato si jih 36-letni reprezentant Angvile s trakom okoli pasu pritrdi ob telo. Na gostovanju pri Antigvi in Barbudi pa je bil kar dvakrat žrtev vlečenja za lase.

Na stadionu Sir Vivian Richards je v igro vstopil v 69. minuti, ko je njegova reprezentanca že zaostajala z 0:5. Le tri minute pozneje ga je tekmec Keon Greene povlekel za drede, sodnik pa mu je pokazal neposredni rdeči karton.