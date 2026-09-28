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Nogomet

Nenavadni prizori: Nogometaša izključena, ker sta tekmeca vlekla za lase

Ljubljana, 28. 09. 2026 19.20 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Scipio

Na tekmi lige narodov Concacaf med Antigvo in Barbudo ter Angvilo sta dva nogometaša predčasno končala nastop zaradi enakega nešportnega početja. Oba sta za dolge drede povlekla gostujočega napadalca Aedana Scipia in si prislužila rdeči karton. Njuna reprezentanca je kljub temu slavila s 5:0.

Aedan Scipio na nogometnem igrišču težko ostane neopažen. Njegovi dredi segajo vse do gležnjev, zato si jih 36-letni reprezentant Angvile s trakom okoli pasu pritrdi ob telo. Na gostovanju pri Antigvi in Barbudi pa je bil kar dvakrat žrtev vlečenja za lase.

Na stadionu Sir Vivian Richards je v igro vstopil v 69. minuti, ko je njegova reprezentanca že zaostajala z 0:5. Le tri minute pozneje ga je tekmec Keon Greene povlekel za drede, sodnik pa mu je pokazal neposredni rdeči karton.

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Toda prva izključitev ni bila dovolj jasno opozorilo za njegovega soigralca. V sodnikovem dodatku je Shalon Knight Scipia od zadaj prav tako zgrabil za lase in ga potegnil na tla. Tudi on je moral predčasno z igrišča, Antigva in Barbuda pa je tekmo končala z devetimi nogometaši.

Dvojna številčna prednost Angvili ni pomagala do zadetka. Gostitelji so vseh pet golov dosegli že v prvem polčasu in prednost ohranili do konca.

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nogomet aedan scipio

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KOMENTARJI1

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Herba
28. 09. 2026 19.35
s takimi lasmi nima kaj iskati na igrišču
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