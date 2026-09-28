Nenavadni prizori: Nogometaša izključena, ker sta tekmeca vlekla za lase

Aedan Scipio na nogometnem igrišču težko ostane neopažen. Njegovi dredi segajo vse do gležnjev, zato si jih 36-letni reprezentant Angvile s trakom okoli pasu pritrdi ob telo. Na gostovanju pri Antigvi in Barbudi pa je bil kar dvakrat žrtev vlečenja za lase.
Na stadionu Sir Vivian Richards je v igro vstopil v 69. minuti, ko je njegova reprezentanca že zaostajala z 0:5. Le tri minute pozneje ga je tekmec Keon Greene povlekel za drede, sodnik pa mu je pokazal neposredni rdeči karton.
Toda prva izključitev ni bila dovolj jasno opozorilo za njegovega soigralca. V sodnikovem dodatku je Shalon Knight Scipia od zadaj prav tako zgrabil za lase in ga potegnil na tla. Tudi on je moral predčasno z igrišča, Antigva in Barbuda pa je tekmo končala z devetimi nogometaši.
Dvojna številčna prednost Angvili ni pomagala do zadetka. Gostitelji so vseh pet golov dosegli že v prvem polčasu in prednost ohranili do konca.
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