Dva trenerja in mali čudež norveških palčkov proti bavarskim velikanom

Morten Jensen in Bjarte Lunde Aarsheim vsakega igralca, ki prestopi v njuno moštvo, opozorita. "Če prideš v Viking in igraš za naju, bova najboljša trenerja, ki si jih kadarkoli imel," potrdi samozavestni Jensen. Ta samozavest je klub s stadionom, ki sprejme 16.600 gledalcev, prvič po sezoni 1992–93 pripeljala v največje evropsko klubsko tekmovanje.

Bjarte Lunde Aarsheim FOTO: AP

Pot dobrih prijateljev Jensena in Aarsheima do vrha je bila dolga in nenavadna. Aarsheim je v dresu Vikinga odigral 300 tekem. Bil je vezist in kapetan moštva. Jensenova igralska kariera ni bila tako uspešna zaradi težav s poškodbami. "Nekega večera sva se pogovarjala po telefonu. Mislim, da je bilo leta 2012 ali 2013. Jaz sem delal v banki, on je bil v naftni industriji. Oba sva bila trenerja v lokalnih polprofesionalnih moštvih. Spomnim se, da sva rekla, da morava nekega dne skupaj voditi moštvo," je angleškemu The Guardianu dejal Aarsheim.

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V minuli sezoni Lige prvakov je ljubitelje nogometa navduševal še en klub iz Norveške. Bodo/Glimt je svojo evropsko pot zaključil šele v osmini finala. Pred tem je v playoffu odslovil veliki Inter iz Milana. Bodo/Glimt je bil norveški prvak štirikrat v petih sezonah med letoma 2020 in 2024. Njegovo prevlado je Viking prekinil v minuli sezoni, ko je sezono zaključil z zgolj točko prednosti. V letošnji sezoni sta Bodo/Glimt in Viking na vrhu lestvice po 22 odigranih tekmah izenačena po številu točk. Jensen in Aarsheim se dobro zavedata, da morata izkoristiti vsako priložnost za dokazovanje.

V minuli sezoni je Viking v prvem obračunu drugega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo premagal Koper z izidom 7:0. V letošnjih kvalifikacijah za Ligo prvakov je padel hrvaški Dinamo s skupnim izidom 5:3. V ligaškem delu Lige prvakov so v prvem krogu v gosteh pri Stuttgartu izgubili z izidom 3:1.

Mogočni Bayern domov z zgolj točko

V drugem je na Norveško odpotoval mogočni Bayern iz Münchna. Lanski polfinalisti so v prvem krogu na domačem terenu zlahka, z izidom 5:0, premagali Bodo/Glimt, zato med navijači Vikinga ni bilo veliko razlogov za optimizem. Kljub temu so domači nogometaši navdušili in po prvem polčasu vodili 2:0 po zadetkih Giannija Stensnessa in Petra Christiansena. Ob polčasu je trener Bayerna Vincent Kompany opravil tri menjave, ki so obrodile sadove. Dva gola Harryja Kana, ki je zabil na deveti zaporedni tekmi Lige prvakov, in gol Luisa Diaza so poskrbeli za vodstvo 3:2 v 71. minuti, le dve minuti pozneje je Michael Olise prejel dva rumena kartona. Norvežani so v 90. minuti izenačili in poskrbeli za delirij na tribunah.

Kapetan Vikinga Zlatko Tripić je bil podajalec pri dveh golih proti Bayernu FOTO: AP

"Lahko bi igral še dodatnih 90 minut. Neverjetno ponosen sem. Na to sem čakal 33 let," je po tekmi dejal kapetan vikingov Zlatko Tripić, ki je bil podajalec pri dveh golih domačih. "Igrali smo proti najboljšim igralcem na svetu, kljub temu pa smo povedli 2:0. Mislim, da smo odigrali neverjetno dobro tekmo. Dali smo vse od sebe. Dobili smo še malo evropskih izkušenj. Izjemno vesel sem," je nadaljeval kapetan.