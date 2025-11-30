Svetli način
Nogomet

Dva zadetka Lautara Martineza za suvereno zmago Interja

Ljubljana, 30. 11. 2025 17.05 | Posodobljeno pred eno minuto

Ž.Ž.
0

Zasedba Interja je v 13. krogu italijanskega prvenstva suvereno opravila s Piso in se vsaj za nekaj ur zavihtela na drugo mesto. Mestnemu tekmecu Milanu, ki je v soboto skočil na prvo mesto prvenstvene lestvice, so se nerazzurri približali na eno točko zaostanka.

Pisa - Inter
Pisa - Inter FOTO: Profimedia

Junak tekme v Pisi je bil Lautaro Martinez, ki je dosegel oba zadetka na tekmi. Prvič je mrežo domačih  zatresel v 69. minuti, končni izid 2:0 pa je postavil v 83. minuti, pod asistenco se je podpisal Nicolo Barella.

Z deveto zmago v letošnji sezoni prvenstva - ob tem so vknjižili še štiri poraze - so nerazzurri vsaj za nekaj ur zasedli drugo mesto. Mestnemu rivalu AC Milanu, ki je s sobotno zmago proti Laziu skočil na prvo mesto, so približali na točko zaostanka. 

Preberi še Milančani po tesni zmagi nad Laziem znova na vrhu lestvice

Na tretjem in četrtem mestu sta Roma in Napoli, ki se bosta zvečer udarila na medsebojnem obračunu. Rimljani bi se v primeru zmage zavihteli na sam vrh, Neapeljčani pa bi, če slavijo v Rimu, Inter izrinili z drugega mesta in se točkovno izenačili z Milanom.

Na delu bo danes še Atalanta, ki se bo pomerila s Fiorentino. Nobena izmed ekip letos ne blesti, Bergamaschi so letos zmagali le dvakrat, ob tem pa vknjižili še sedem remijev in tri poraze, trenutno pa so na 13. mestu. Še precej slabše pa kaže Firenčanom - na svojem računu imajo le šest točk in zasedajo predzadnje mesto prvenstvene lestvice.

Petouvrščena Bologna bo v ponedeljek gostila Cremonese, že v soboto pa se je z zmago proti Sassuolu izkazal šesti Como. Na sedmo mesto se je prebil Juventus, z 2:1 je ugnal Cagliari.

Zmage se je razveselil Lecce, z 2:1 je ugnal Torino. 2:1 je bilo tudi v Genovi, ko je v soboto domača zasedba ugnala zadnjeuvrščeno Verono. 

* Izidi 13. kroga Serie A:

Como - Sassuolo 2:0 (1:0)

Genoa - Verona 2:1 (1:1)

Parma - Udinese 0:2 (0:1)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese)

Juventus - Cagliari 2:1 (2:1)

Milan - Lazio 1:0 (0:0)

Lecce - Torino 2:1 (2:0)

Pisa - Inter 0:2 (0:0)

Atalanta - Fiorentina -:-

Roma - Napoli -:-

nogomet serie a
