Dva zadetka Lautara Martineza za suvereno zmago Interja

Z deveto zmago v letošnji sezoni prvenstva - ob tem so vknjižili še štiri poraze - so nerazzurri vsaj za nekaj ur zasedli drugo mesto. Mestnemu rivalu AC Milanu, ki je s sobotno zmago proti Laziu skočil na prvo mesto, so približali na točko zaostanka.

Junak tekme v Pisi je bil Lautaro Martinez , ki je dosegel oba zadetka na tekmi. Prvič je mrežo domačih zatresel v 69. minuti, končni izid 2:0 pa je postavil v 83. minuti, pod asistenco se je podpisal Nicolo Barella .

Na tretjem in četrtem mestu sta Roma in Napoli, ki se bosta zvečer udarila na medsebojnem obračunu. Rimljani bi se v primeru zmage zavihteli na sam vrh, Neapeljčani pa bi, če slavijo v Rimu, Inter izrinili z drugega mesta in se točkovno izenačili z Milanom.

Na delu bo danes še Atalanta, ki se bo pomerila s Fiorentino. Nobena izmed ekip letos ne blesti, Bergamaschi so letos zmagali le dvakrat, ob tem pa vknjižili še sedem remijev in tri poraze, trenutno pa so na 13. mestu. Še precej slabše pa kaže Firenčanom - na svojem računu imajo le šest točk in zasedajo predzadnje mesto prvenstvene lestvice.

Petouvrščena Bologna bo v ponedeljek gostila Cremonese, že v soboto pa se je z zmago proti Sassuolu izkazal šesti Como. Na sedmo mesto se je prebil Juventus, z 2:1 je ugnal Cagliari.

Zmage se je razveselil Lecce, z 2:1 je ugnal Torino. 2:1 je bilo tudi v Genovi, ko je v soboto domača zasedba ugnala zadnjeuvrščeno Verono.