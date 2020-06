Dvajset let od Charleroija in deset let od prve zmage na velikih tekmovanjih

Pod vodstvom Srečka Katanca je svoj prvi nastop na prvenstvih stare celine Slovenija začela v postavi Mladen Dabanovič , Željko Milinović , Darko Milanič , Marinko Galič , Đoni Novak , Aleš Čeh , Miran Pavlin , Amir Karić , Zlatko Zahovič , Mladen Rudonja in Sašo Udovič . V drugem polčasu so priložnost dobili še Milan Osterc , Milenko Aćimović in Zoran Pavlović . Ti fantje so poskrbeli za pravo dramo. Sprva so povsem presenetili nogometno uglednejšega tekmeca in bili na koncu boljši tekmec praktično celo tekmo z izjemo desetih minut.

Številni slovenski navijači se s ponosom, a tudi kančkom grenkobe, spomnijo 13. junija 2000 in tekme v Charleroiju s takratno ZR Jugoslavijo. Dvoboj, ki so ga nekateri izbrali za najboljšega tistega prvenstva, je ponudil vse, kar lahko nogomet ponudi. Pred 18.500 gledalci na stadionu Stade du Pays se je obračun končal s 3:3. Slovenska reprezentanca je takrat zamudila veliko priložnost, da spravi na kolena močno jugoslovansko selekcijo, ki je veljala za absolutnega favorita.

Mihajlović po napaki še nasedel provokaciji Udoviča

Katančevi so še v 66. minuti vodili s 3:0, potem ko je v 27. in 57. minuti zadel Zahovič, prvič z glavo po Karićevi podaji, drugič pa je kaznoval napako Siniše Mihajlovića, v 52. pa Pavlin z glavo po Zahovičevi podaji. Za nameček so v 59. minuti po "provokaciji" Udoviča "plavi" ostali še brez Mihajlovića, ki je bil izključen. A to je očitno pomenilo psihološko zavoro za Katančeve varovance, ki so v nadaljevanju tekmecem dopustili vrnitev. V 66. minuti je iz bližine znižal Savo Milošević, v 69. je na 2:3 nasprotnike približal Ljubinko Drulović, v 73. minuti pa je po samostojnem prodoru Predraga Mijatovića Milošević dosegel svoj drugi zadetek za končnih 3:3.

Ob naštetih so za favorizirano ZR Jugoslavijo sicer igrali še Ivica Kralj, Ivan Dudić, Slaviša Jokanović, Dejan Stanković, Dragan Stojković, Vladimir Jugović, Mateja Kežman, Darko Kovačevićin Albert Nađ.

Katanec: Še dobro, da je ostalo 3:3

"To so izkušnje. Na igrišču nisem imel enega igralca, ki bi imel pogum, da koga povleče za lase. Dve tretjini tekme smo odigrali na visokem nivoju, nato pa je zadnja linija začela delati napake. Na koncu je še dobro, da je ostalo 3:3," je po tekmi dejal Katanec in dodal, da bi pred tekmo takoj podpisal za takšen razplet.

"No, sami veste, da moštvo, ki zapravi tako prednost, ne more biti stoodstotno zadovoljno. Svetu smo pokazali, da znamo igrati, nam pa je to dobra šola za naprej. Upam, da to mojih varovancev ne bo potrlo in da bodo proti Špancem spet pravi,"je še povedal Katanec.

Boškov pohvalil nasprotnike

"Slovenci so 60 minut igrali izvrstno, pokazali so, da igrajo moderen nogomet, poln idej. Nato so padli na telesni ravni," pa je med drugim pojasnil jugoslovanski selektor Vujadin Boškov, ki je dodal, da so njegovi igralci očitno podcenjevali Slovence.

Kot se je izkazalo, je bila to ena od dveh točk za Slovence na prvenstvu, kar pa je zadostovalo le za zadnje mesto v skupini C v družbi Španije (1:2 - na tej tekmi je bilo kar 12.000 Slovencev), Jugoslavije in Norveške (0:0), ki je tudi morala domov po skupinskem delu.

Koren dosegel gol, na katerega je Slovenija čakala skoraj dve desetletji

V skupini C pa je Slovenija igrala tudi deset let pozneje, le da na SP v Južnoafriški republiki. Takrat so izbranci Matjaža Kekazasedli tretje mesto, v konkurenci ZDA, Anglije in Alžirije so zbrali štiri točke, ki niso bile dovolj za napredovanje. A 13. junija 2010 so dobili prve tri za svojo prvo zmago na mundialih oziroma velikih tekmovanjih. Do nje so prišli v Polokwaneju, ki mu pravijo tudi mesto zvezd.

Glavna zvezda takratne tekme, ki si jo je ogledalo 30.325 gledalcev na stadionu Peter Mokaba, je bil Robert Koren, ki je v 79. minuti dosegel edini zadetek na tekmi za zmago z 1:0. Druge slovenske zvezde, zaslužene za to slavje, pa so bile Samir Handanović, Mišo Brečko, Marko Šuler, Boštjan Cesar, Bojan Jokić, Valter Birsa, Aleksandar Radosavljević, Andraž Kirm, Milivoje Novakovićin Zlatko Dedić ter tudi rezervisti Andrej Komac, Zlatan Ljubijankićin Nejc Pečnik.

Kek: To je velika stvar

"S psihološkega vidika je bila to zelo težka tekma. Sicer smo naredili nekaj napak, ampak osvojiti tri točke na svetovnem prvenstvu proti komur koli, to je velika stvar," je med drugim po tekmi povedal Kek.

Iz skupine sta se v izločilne boje uvrstili ekipi ZDA in Anglije, ki sta zbrali le točko več od Slovenije. Ta je bila v igri za napredovanje vse do sodniškega dodatka zadnje tekme med ZDA in Alžirijo. Takrat pa je, ob porazu Slovencev proti Angležem z 0:1, južnoafriško popotovanje Kekovih izbrancev končal Landon Donovan.

Vrhunci tekme Alžirija ‒ Slovenija v Polokwaneju: