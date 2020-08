Dvajset let po Riu Ferdinandu je Leeds z Rodrigom podrl klubski rekord

Z zneskom 29 milijonov evrov so pri Leeds Unitedu podrli klubski rekord iz leta 2000, ko se je na severozahod Anglije iz West Ham Uniteda za več kot 20 milijonov evrov preselil sloviti branilec angleške reprezentance Rio Ferdinand . Takrat je Leeds veljal za enega najmočnejših evropskih klubov in nenazadnje je v obdobju irskega stratega Davida O'Learyja zaigral tudi v polfinalu Lige prvakov, zdaj pa se je po kar 16-letni odsotnosti vrnil v elitno Premier League pod taktirko karizmatičnega Argentinca Marcela Bielse .

29-letni Rodrigo Morenoje za zdaj najodmevnejša okrepitev Leedsa pred prvo tekmo nove sezone, občasni španski reprezentant pa je podpisal štiriletno pogodbo. Za Valencio je na 220 tekmah dosegel 59 golov in z njo osvojil pokalni naslov leta 2019. Moreno je na Otoku že igral, in sicer za nekdanje prvoligaše Bolton Wandererse v sezoni 2010/11, k Valencii pa je sprva zgolj kot posojen nogometaš prišel iz vrst portugalske Benfice leta 2014.

"Valencia se želi zahvaliti Rodrigu Morenu za njegovo predanost in trud v zadnjih šestih sezonah. Želimo mu vse najboljše v tej novi etapi njegove kariere pri Leeds Unitedu," so se prek družbenih omrežij v Braziliji rojenemu nogometašu zahvalili njegovi nekdanji delodajalci iz Španije. Za tamkajšnjo reprezentanco je debitiral leta 2014 in do zdaj zbral 22 nastopov in osem golov.

'Bielsa med najboljšimi trenerji v svetu nogometa'

"Po šestih sezonah je čas, da se naše poti razidejo. Odločitev je bila zelo težka, a verjamem, da je napočil trenutek za nov izziv,"je navijačem prek Instagrama sporočil Moreno, ki je v karieri igral tudi za Flamengo, Ureco in Celto Vigo, nekaj let pa je bil tudi član mladinskega pogona madridskega Reala.

"Leeds United z veseljem oznanja podpis pogodbe z Rodrigom Morenom Machadom iz Valencie CF za rekorden znesek v zgodovini kluba. 29-letnik, ki lahko deluje kot krilni ali srednji napadalec, je opravil zdravniški pregled in podpisal štiriletno pogodbo z belimi, ki bo veljavna do poletja 2024," so na uradni spletni strani zapisali pri klubu z Elland Roada.

"Lep pozdrav vsem. Res sem srečen in zelo navdušen ob priključitvi klubu pred to pomembno sezono za vse nas, ki prinaša povratek v Premier League,"je nove privržence nagovoril Rodrigo, ki že obvlada tudi angleščino."Rad bi se le zahvalil vsem za sporočila na družbenih omrežjih, hvala klubu, predsedniku Andrei (Radrizzaniju) in (športnemu direktorju Leedsa, op. a.) Victorju Orti za ves trud. Zame je to pomemben, nov korak v moji karieri, želim pa pomagati ekipi pri doseganju ciljev v sezoni. Leeds je skoraj dva tedna delal na tem poslu z Valencio. Vedeli smo, da ima Valencia zdaj manjše težave, saj si nam v minuli sezoni ni uspelo zagotoviti nastopov v Ligi prvakov. Toda od prvega pogovora z Victorjem sem vedel, da si želim tega novega izziva pri Leedsu, klubu z zgodovinsko težo. In to je to, želim si le pomagati vsem, da bi dosegli cilje v tej sezoni. Bielsa? Delati z njim pomeni delati z enim najboljših trenerjev v svetu nogometa v tem trenutku. Uspele so mu velike reči v različnih klubih in res sem navdušen, da se bom učil od njega, da bom izboljšal svoj nogomet s trdim in moštvenim delom. Upam, da nam bodo v tej sezoni lahko uspele velike reči."