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Nogomet

Ouhani in Rahimi razblinila kanadske sanje

Houston, 04. 07. 2026 18.51 pred 20 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Reprezentanca Maroka

V prvi tekmi osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu sta se v Houstonu pomerili izbrani vrsti Kanade in Maroka. Slednji je po odlični igri v drugem polčasu povsem zasenčil eno od sogostiteljic mundiala ter z goli Azzedina Ounahija (dvakrat) in Soufiana Rahimija prišel do prepričljive zmage s 3:0.

Kanadski selektor Jesse Marsch je nekoliko presenetil s sestavo začetne enajsterice svojega moštva, saj je od prve minute priložnost za igro ponudil dozdajšnjima rezervistoma Niku Siguru in Tanu Oluwaseyu.  

Očitno so sveže moči prinesle novo energijo javorjevim listom, ki so v uvodnih četrt ure igre povsem prevladovali na zelenici v Houstonu. Za reprezentante Maroka se je zdelo, kot da niso prišli na tekmo; že v peti minuti je dlani odličnega maroškega vratarja Bounouja po odlični podaji Eustaquija iz kota ogrel David, ki pa ni meril dovolj natančno. Le pet minut pozneje je bil znova na delu Bounou, ki je s skrajnimi močmi ubranil nevaren strel Oluwaseya.

Azzedine Ounahi je z dvema zadetkoma prispeval levji delež k veliki zmagi Maroka proti eni od sogostiteljic mundiala Kanadi.
Azzedine Ounahi je z dvema zadetkoma prispeval levji delež k veliki zmagi Maroka proti eni od sogostiteljic mundiala Kanadi.
FOTO: AP

Da bodo skrbi za Maroko še večje, je v 22. minuti poskrbela nesrečna poškodba enega nosilcev igre Saibarija, ki je v prodoru po dvoboju z enim od kanadskih nogometašev začutil bolečino v stegenski mišici, zaradi česar je moral zapustiti igrišče. Namesto njega je s klopi za rezervne nogometaše v igro vstopil Soufiane Rahimi. Do zaključka prvega polčasa smo nato spremljali igro med obema kazenskima prostoroma brez izrazitejših priložnosti. 

Ounahi začel, Rahimi pa dokončal delo

Že v peti minuti nadaljevanja so Maročani ob izvajanju prostega strela izkoristili veliko napako Kanadčanov, ki so pozabili na osamljenega Azzedina Ouhanija, ki je z roba kazenskega prostora z natančnim strelom po tleh premagal nemočnega Crepeauja za vodstvo z 1:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Očitno je vodilni zadetek vlil dodatne samozavesti Achrafu Hakimiju in druščini, ki so do zaključnega žvižga glavnega delivca pravice na srečanju, Angleža Michaela Oliverja, povsem zagospodarili nad dogajanjem na zelenici v Houstonu. V 82. minuti, potem ko so nekaj minut pred tem močno proti vratom tekmeca pritisnili Kanadčani, so Maročani izpeljali izvrsten protinapad, ki ga je po podaji Diaza v drugi zadetek na srečanju spremenil Ounahi. 

To je bil bržčas odločilen trenutek na tekmi, kajti Kanada je vse sile usmerila v napad, kar je Maroko znal izkoristiti in v izdihljajih tekme - natančneje v 98. minuti - prek Rahimija prišel še do tretjega zadetka in pike na i ob zmagi s 3:0. Maročani se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med Francijo in Paragvajem.  

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
Ounahi 50., 82., Rahimi 98.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp 2026 osmina finala kanada maroko

Težave v francoskem taboru pred četrtfinalno tekmo

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St. Gallen
04. 07. 2026 21.37
Svica resila cast Evrope
Odgovori
0 0
Sirhakel7
04. 07. 2026 19.59
Ne ali Maroko lahko izloči Kanado ampak jo verjetno kar bo vsaj po doslej videnem na prvenstvu.
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