Dve uri parkiranja na SP petkrat dražje od vstopnice za Euro

Evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Anglija, Škotska, Irska in Wales, kar 40 odstotkov vstopnic pa bo namenjenih dvema cenovno najbolj dostopnima kategorijama. Na prejšnjem Euru v Nemčiji so najcenejše vstopnice za skupinski del stale 30 evrov in 60 evrov, Uefa pa si prizadeva, da bi te cene za leto 2028 ostale nespremenjene.

To je v močnem nasprotju s kontroverzno cenovno politiko Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Fifa je nato pod pritiskom javnosti znižala cene in uvedla zelo omejeno število vstopnic po 52 evrov.

The Athletic poroča, da povprečna cena parkiranja za čas tekme letošnjega mundiala v ZDA znaša 152 evrov, pred stadionom MetLife v bližini New Yorka pa skoraj 200 evrov.

Kontroverzno je tudi, da Fifa cene vstopnic za svetovno prvenstvo tekom prodaje še zvišuje, medtem ko se Uefa omenjene prakse ne poslužuje. Prah dvigujejo tudi cene vstopnic za invalide, ki bodo morali plačati polno ceno, ob tem pa ne dobijo brezplačne vstopnice za spremljevalca. Na Euru 2028 bodo invalidni navijači lahko kupili najcenejše vstopnice in zaprosili za brezplačno vstopnico za spremljevalca.