Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Dve uri parkiranja na SP petkrat dražje od vstopnice za Euro

Ljubljana, 30. 03. 2026 21.15

Avtor:
A.M.
Gianni Infantino

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo zamrznila cene vstopnic za Euro 2028, kar pomeni, da bodo najcenejše na voljo za 30 evrov. Za ceno petih vstopnic evropskega prvenstva si lahko navijači na letošnjem svetovnem prvenstvu za čas tekme zagotovijo parkirno mesto v bližini stadiona v Združenih državah Amerike.

Evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Anglija, Škotska, Irska in Wales, kar 40 odstotkov vstopnic pa bo namenjenih dvema cenovno najbolj dostopnima kategorijama. Na prejšnjem Euru v Nemčiji so najcenejše vstopnice za skupinski del stale 30 evrov in 60 evrov, Uefa pa si prizadeva, da bi te cene za leto 2028 ostale nespremenjene.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin s trofejo evropskega prvenstva
FOTO: AP

To je v močnem nasprotju s kontroverzno cenovno politiko Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Fifa je nato pod pritiskom javnosti znižala cene in uvedla zelo omejeno število vstopnic po 52 evrov.

The Athletic poroča, da povprečna cena parkiranja za čas tekme letošnjega mundiala v ZDA znaša 152 evrov, pred stadionom MetLife v bližini New Yorka pa skoraj 200 evrov.

Kontroverzno je tudi, da Fifa cene vstopnic za svetovno prvenstvo tekom prodaje še zvišuje, medtem ko se Uefa omenjene prakse ne poslužuje. Prah dvigujejo tudi cene vstopnic za invalide, ki bodo morali plačati polno ceno, ob tem pa ne dobijo brezplačne vstopnice za spremljevalca. Na Euru 2028 bodo invalidni navijači lahko kupili najcenejše vstopnice in zaprosili za brezplačno vstopnico za spremljevalca.

Predsednik Fife Gianni Infantino s trofejo svetovnega prvenstva
FOTO: AP

Tako kot na zadnjem evropskem prvenstvu bo Uefa tudi za naslednje omogočila preprodajo vstopnic po prvotni ceni, medtem ko se vstopnice za svetovno prvenstvo preprodajajo po višjih cenah, pri čemer Fifa pobere kar 30 odstotkov provizije.

Združenje nogometnih navijačev Evrope (FSE) poroča, da so cene vstopnic za finalno tekmo na platformi Fife dosegle astronomsko ceno. Vstopnico kategorije 3 so ponujali za 124.000 evrov, kar je več kot 41-kratnik njene prvotne cene, ki znaša okoli tri tisoč evrov.

nogomet svetovno prvenstvo evropsko prvenstvo fifa uefa

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615