Mourinho kritično o Kloppu in druščini: Neverjetno pritiskajo na sodnike

Strah pred drugim rumenim kartonom

"Ni se strinjal," je o krajši izmenjavi mnenj s Kloppom ob robu igrišča še dodal Mourinho, ki se je v izjavah po tekmi lotil tudi pritiska Liverpoolove klopi na odločitve sodnikov. Lo Celsa, ki je podal za izenačujoči gol Sona v prvem polčasu, naj bi portugalski strokovnjak tudi zato preventivno zamenjal.

"Igrali smo na zmago, nismo igrali na točko. Točka bi bila precej pošten rezultat, a igrali smo na zmago in imeli najlepše priložnosti zanjo. Trenutek, v katerih smo imeli te priložnosti, in njihova reakcija ... Bili so v težavah,"je prepričan Mourinho. "Tekmo smo imeli ves čas pod nadzorom. Čutim, da je bil to nezaslužen rezultat, a to je nogomet. Ob polčasu smo malce prerazporedili koščke, a gledano v celoti smo imeli tekmo vedno pod nadzorom in zelo sem zadovoljen s predstavo. Spremembe smo naredili zato, da bi našli situacije za protinapade, kar nam je nemudoma uspelo, a z rumenim kartonom (Lo Celsa, op. a.) in neverjetnim pritiskom, ki ga ti fantje izvajajo ob robu igrišča na sodnike, me je bilo strah rumenega kartona in moral sem ga potegniti iz igre. Nisem pa nekdo, ki bi kolegom govoril o njihovem obnašanju ob robu igrišča."

Klopp: Kakšen strel z glavo!

Njegov trenerski kolega Klopp je "videl" precej drugačno tekmo, v kateri je prevladoval njegov Liverpool, Mourinhu pa je vrnil tudi z opazko, da gol Londončanov niti ne bi smel veljati.

"Dobra tekma proti pošastni ekipi iz protinapadov, posest, ki smo jo imeli ... Uspelo nam je neverjetno delo,"je dejal Klopp."Da, dosegli so gol, imeli dve priložnosti, a razen tega smo nadzirali igro, izjemno pa smo si zaslužili te tri točke in vesel sem. To (gol Tottenhama, op. a.) je zame prepovedan položaj. Posnetek so si ogledali dvajsetkrat, a ko sem ga videl sam, sem videl, da je prepovedan položaj. Nikogar ni potrebno kriviti, najboljši način za branjenje proti Tottenhamu je, da imaš žogo ves čas pri sebi. Tekma je bila res dobra in tako sem vesel, da smo dosegli gol, ker smo imeli občutek, da imamo proti vrhunski ekipi žogo 70-odstotno v naši posesti. Bobby (Firmino, op. a.), kakšen strel z glavo! Presrečen sem zanj. Kakšno tekmo je odigral, to gibanje, odpira nam vse ostale prostore,"je sklenil trener branilcev naslova.