Dvoboj novincev v Serie A v prid Benečanom

Nogometaši Venezie so po dvoboju novincev v elitni italijanski ligi v 3. krogu le prišli do prvih zadetkov in tudi do prve zmage. Benečani so na gostovanju premagali Empoli z 2:1. Empoli je bil po presenetljivi zmagi v Torinu proti Juventusu na sredini lestvice pred tem krogom, medtem ko je bila beneška zasedba čisto zadnja brez doseženega gola in brez točke.

icon-expand Leo Štulac, Miha Blažič, Petar Stojanović in Roman Bezjak FOTO: Damjan Žibert Tokrat pa sta Thomas Henry z golom v 13. in David Okereke v 70. minuti prinesla poln izkupiček Venezii. Okereke je zadel dobro minuto po vstopu v igro, ko je žogo dobil na svoji polovici, nato pa sam preigraval tekmece do gola. Nedim Bajrami je v 89. minuti z bele pike le ublažil poraz Empolija. Pri slednjem je Leo Štulac igral od 62. minute, Petar Stojanović pa do 83. minute, pri gostih pa je Domen Črnigoj igral od 54. minute. Izidi, italijanska liga, 3. krog:

Empoli - Venezia 1:2 (0:1)

Bajrami 89./11-m; Henry 13., Okereke 68