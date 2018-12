Dvoboj Ronaldo-Ramos še ostrejši, tokrat je z izjavo udaril Portugalec

Italijanski Tuttosport je oktobra poročal, da je Marcelo od Reala zahteval prestop. Eden od kapetanov ekipe pa je nato za klubsko televizijo hitro zatrdil, da si želi "ostati še veliko let". Tudi zanimanje belo-črnih za Realovega vezista Isca ima že zelo dolgo brado, glede na to, da po trenerski menjavi igra vedno manj, pa bi lahko govorice spet "oživele" ...

"Ni pravično, da bi omenil le nekatere, a lahko rečem, da je to najboljša skupina, v kateri sem igral. Tu smo ena ekipa," je za Gazzetto povedal Ronaldo."Drugje lahko nekdo misli, da je večji od ostalih, a tu vsi delujejo v isto smer, so skromni in želijo zmagati. Če (Paulo) Dybala ali (Mario) Mandžukić ne zadeneta, sta še vedno srečna in se smejita. To je lepo in razlika je opazna. V Madridu so skromni, a tu čutim, da so bolj. Zelo je drugače od Madrida, to je kot družina."

'Igrati proti Realu? Vseeno mi je ...'

Glede možnosti igranja proti Realu v izločilnih bojih Lige prvakov je Ronaldo povedal, da si zdaj želi zgolj zmag Juventusa. V primeru, da se evropska velikana tako kot v zadnjih sezonah spet srečata na eni od zadnjih stopničk, pa je dodal, da bo v vsakem primeru "želel dati vse od sebe".

"Vseeno mi je. Preteklost je mimo, zdaj si želim zmagati z Juventusom. Moram braniti te barve, druge reči niso pomembne. Če bom igral proti Real Madridu, bom želel dati vse od sebe,"je nadaljeval Ronaldo, ki je vsaj malce presenetil tudi z izjavo, da bi od nekdanjih soigralcev v Torinu rad videl zgolj bočnega branilca Marcela.

Odpira vrata dobrim igralcem

"Vidim, da pišejo o Jamesu (Rodriguezu), (Garethu) Balu, (Marcu) Asensiu ... A če sem pošten, Juventus ne potrebuje drugih nogometašev. Morate govoriti s predsednikom. V prihodnje pa ne vem. Marcelo je močen. Odpiramo vrata dobrim igralcem in Marcelo je eden od njih," pravi 33-letni Portugalec.

Na treningih Juventusa je spoznal, da zna biti še kako zanimivo, saj se z novimi soigralci večkrat pomeri v različnih spretnostnih izzivih, razkril je, da ima v svoji zbirki zaradi dobljenih stav s soigralci že tri steklenice vina in nekaj sto evrov več v žepu.

'Imam zbirko treh steklenic in 200-300 evrov'

"Na treningih nikoli ne stavim z (trenerjem Massimilianom, op. a.) Allegrijem. To počnem z Dybalo, Mandžukićem, (Samijem) Khediro in v 99 odstotkih primerov zmagam, morda sem izgubil nekaj malega evrov ali kakšno steklenico vina. V slačilnici imam zbirko treh steklenic in 200 do 300 evrov,"je nadaljeval Ronaldo.

Pomemben del intervjuja je predstavljalo tudi vprašanje o starem rivalu Lionelu Messiju. Ronaldo meni, da bo Argentinec bolj pogrešal njega kot bo on pogrešal Argentinca in špansko ligo, Južnoameričana pa je izzval, da naj se mu pridruži v Italiji.

MESSI

"Ne pogrešam Messija. Igral sem v Angliji, Španiji, Italiji, na Portugalskem in v reprezentanci, on pa je še vedno v Španiji. Morda me bo bolj potreboval. Zame je življenje izziv, všeč mi je, da osrečujem ljudi. Všeč bi mi bilo, da bi nekega dne prišel v Italijo. Da bi sprejel ta izziv, tako kot sem ga jaz. A vseeno, če je srečen tam, to spoštujem. Fantastičen igralec je in dober tip, a tu ne pogrešam ničesar. To je moje novo življenje in srečen sem,"je še povedal Ronaldo.