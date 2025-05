Mariborčani po zmagi nad Primorjem ostajajo v igri za naslov

Nogometaši Maribora še ohranjajo upe na osvojitev naslova državnih prvakov. Z domačo zmago nad Primorjem, ki so ga premagali s 3:1, so dva kroga pred koncem prvenstva vodilni Olimpiji približali na štiri točke. Ljubljančani so v soboto imeli priložnost storiti velik korak proti naslovu, vendar so v Murski Soboti zgolj remizirali z Muro.

Vijolični so svojo nalogo tudi opravili tako, kot so si želeli in hitro prišli do prednosti, ki je tlakovala pot četrti zmagi na zadnjih petih tekmah in nadaljevanju niza neporaženosti. Šestnajstkratni slovenski prvak bo to želel nadaljevati tudi v zadnjih dveh krogih, ko ga čakata gostovanje v Kopru in obračun z Nafto doma. Na drugi strani bo Olimpija, ki za naslov potrebuje še eno zmago, v zadnjih dveh krogih igrala doma z Radomljami in v gosteh z Bravom. Štajerci so pred tekmo doživeli udarec, saj se je poškodoval Josip Iličić, tako da ga je naknadno v začetni enajsterici zamenjal Bartug Elmaz. A to se ni poznalo.

Mariborčani so že v peti minuti povedli. Z bele pike je zadel Benjamin Tetteh, potem ko so sodniki po ogledu posnetka dosodili igranje z roko Žana Beširja v kazenskem prostoru. Že minuto pozneje je bilo 2:0, ko je Žiga Repas po dolgi podaji prišel do žoge pred Tonyjem Macanom in ga brez težav matiral. Tetteh je v enajsti minuti zadel še enkrat, a iz prepovedanega položaja, vendar je bilo še naprej večinoma vse v znamenju domače ekipe, medtem ko Ajdovci, ki so sicer pogrešali nekaj prvokategornikov vključno s Harisom Kadrićem, niso pokazali prav veliko v prvem polčasu. Tetteh je v 34. minuti dosegel še en zadetek, vendar so sodniki tudi tega upravičeno razveljavili zaradi prekrška, v 36. pa je bil z roba kazenskega prostora premalo natančen Elmaz. Uvod drugega polčasa je bil mirnejši, obe ekipi sta imeli nekaj polpriložnosti, v 76. minuti pa so domači dokončno odločili tekmo. Po podaji Elmaza z leve strani je z glavo zadel Tetteh in tako dosegel svoj deseti gol sezone. Ajdovci so ob bolj ležernem nadaljevanju domačinov sicer hitro odgovorili z golom, ko je v 82. minuti po treh zaporednih podajah z desne strani iz bližine zadel Bešir, a to je bilo kljub še nekaj obetavnim položajem tudi vse, kar je uspelo gostom.

Maribor bo v 35. krogu v nedeljo gostoval v Kopru, Primorje pa bo dan prej gostilo Muro.

Domžalčani poglobili krizo Nafte

Domžale - Nafta FOTO: prvaliga.si icon-expand

Nafta, ki je šest tekem brez zmage, je zdaj v težkem položaju. Za predzadnjim mestom zaostaja za dve točki, obenem pa jih v zadnjih dveh krogih čakata obračuna s Celjem in Mariborom. Domžale bodo v zadnjih dveh krogih igrale proti Bravu in Celju. Po kar previdnem začetku so na veselje domačih navijačev povedli Domžalčani, potem ko je po akciji po desni strani v bližini gola do žoge prišel Luka Mlakar in jo v 15. minuti zabil v mrežo za 1:0. Tri minute pozneje je Gal Kranjčič poskusil s prostega strela od daleč, vendar ni povzročil preveč dela Žanu Mauriciu. Nafta, ki je pogrešala svojega najboljšega napadalca Josipa Špoljarića, je prvič nase resno opozorila v 26. minuti, ko je Nikša Vujčić v zadnjem trenutku blokiral strel ter žogo poslal v kot. V 28. minuti so domači neuspešno zahtevali enajstmetrovko, potem ko je Danijel Šturm dobil udarec v obraz, Lendavčani pa so jo iskali v 44. minuti po domnevnem igranju z roko, a so tudi oni ostali praznih rok.

Luka Mlakar FOTO: NK Domžale icon-expand

Lendavčani so odločno začeli drugi polčas, Amadej Marinič je sprožil v 48. minuti v kazenskem prostoru, a zadel Roka Pirtovška, sicer pa redno prihajali v kazenski prostor in grozili Lovru Štubljarju, vendar so se Domžalčani ubranili tega naleta. Nafta je še naprej prevladovala, si, razumljivo, bolj želela napadati, tudi okrepila napadalni del ekipe z menjavama, na drugi strani pa je z menjavami odgovarjal tudi Anton Žlogar, toda Naftin rezervist Milan Klausz je bil v 69. minuti blizu zadetku, ko je spretno s peto žogo preusmeril proti vratom, a je ta zletela malo mimo cilja. Zato pa so v 78. minuti domači podvojili prednost. Šturm je podal z leve strani na rob petmetrskega prostora, tam pa je iz obrata spet zadel Mlakar. Ta udarec je bil preveč za trud Prekmurcev, domačini pa so imeli v sodniškem dodatku še dva protinapada za povišanje vodstva, a oba zapravili.

Domžale bodo v 35. krogu v nedeljo gostile Bravo, Nafta pa Celje.

