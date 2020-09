Dvojna zavrnitev za United: Sancho ostaja v Dortmundu, Telles pa v Portu

Dobro obveščeni novinar angleškega BBC Simon Stone je v dopoldanskih urah objavil, da je Borussia Dortmund zavrnila najnovejšo ponudbo Manchester Uniteda za Jadona Sancha . Rdeči vragi so, kot dodaja Sky Sports , ponudili okroglih 100 milijonov evrov, pri klubu z Westfalenstadiona pa o prodaji enega od svojih prvih zvezdnikov ne želijo niti slišati.

Vse bolj se zdi, da Sancho tudi po petem oktobru ostaja član Dortmundčanov, zato so se na Old Traffordu že posvetili drugim tarčam. Ena večjih naj bi bil BarceloninOusmane Dembele, za katerega pa je Ronald Koeman pred časom dejal, da ga vidi v svojih načrtih za prihodnost Blaugrane. Poleg tega naj bi bili za rdeče vrage od napadalnih opcij zanimivi tudiIsmaila Sarr (Watford), Luka Jović (Real Madrid) in Edinson Cavani, ki je prost nogometaš, saj mu je pogodba s PSG-jem potekla.

Ole Gunnar Solskjaer pa si ne želi okrepiti samo napada, temveč tudi obrambno vrsto, ki je že na začetku sezone pokazala marsikatero pomanjkljivost. United je svoje lovke vrgel na levega bočnega branilcaAlexa Tellesa, za katerega je tudi že poslal uradno ponudbo. A jo je Porto – podobno kot Borussia – gladko zavrnil. Portugalski dnevnik O Jogocelo poroča, da so pri portugalskem velikanu ponudbo označili za smešno – takšno, ki si pravega odgovora niti ne zasluži.