Dvomov ni več: Donnarumma pomahal v slovo navijačem PSG-ja

PSG je v petek na Parku princev prišel do še druge prvenstvene zmage v novi sezoni, po Nantesu je tudi Angers premagal z 1:0, edini gol je dosegel Fabian Ruiz v 50. minuti. Gianluigi Donnarumma je obračun spremljal v civilu, namesto njega je branil obetavni Lucas Chevalier.
Nekdanji član Milana ima pogodbo s Parižani sklenjeno do konca aktualne sezone, a jasno je, da je ne bo podaljšal. Zato so se v klubu odločili, da nanj ne računajo več. Čeprav še ni jasno, kje bo Donnarumma nadaljeval kariero, je ena stvar gotova: v Parizu ne bo več igral.
To je potrdil s potezo po tekmi, ko je skupaj s soigralci šel do navijačev in – tudi v praksi – pomahal v slovo, pri čemer je le stežka skrival svoja čustva. Soigralci so ob tem stali za njim in mu v en glas ploskali, kakor so to storili tudi navijači.
Najbolj realno se v tem hipu zdi, da bo Donnarumma okrepil Manchester City, kjer je na izhodnih vratih dolgoletni prvi vratar Ederson.
V boju za 26-letnega Italijana se je letos omenjalo tudi Manchester United, a vprašanje je, ali si lahko na Old Traffordu privoščijo njegovo astronomsko plačo. Bojda naj bi v Parizu zahteval kar 450 tisoč evrov na teden, o čemer smo že poročali.
