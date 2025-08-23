Dvomov ni več: Donnarumma pomahal v slovo navijačem PSG-ja

PSG je v petek na Parku princev prišel do še druge prvenstvene zmage v novi sezoni, po Nantesu je tudi Angers premagal z 1:0, edini gol je dosegel Fabian Ruiz v 50. minuti. Gianluigi Donnarumma je obračun spremljal v civilu, namesto njega je branil obetavni Lucas Chevalier.

Nekdanji član Milana ima pogodbo s Parižani sklenjeno do konca aktualne sezone, a jasno je, da je ne bo podaljšal. Zato so se v klubu odločili, da nanj ne računajo več. Čeprav še ni jasno, kje bo Donnarumma nadaljeval kariero, je ena stvar gotova: v Parizu ne bo več igral.

To je potrdil s potezo po tekmi, ko je skupaj s soigralci šel do navijačev in – tudi v praksi – pomahal v slovo, pri čemer je le stežka skrival svoja čustva. Soigralci so ob tem stali za njim in mu v en glas ploskali, kakor so to storili tudi navijači.