Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Dvomov ni več: Donnarumma pomahal v slovo navijačem PSG-ja

Pariz, 23. 08. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Gianluiggi Donnarumma je v fantastični lanski sezoni s PSG-jem osvojil Ligo prvakov in potrdil naziv enega najboljših vratarjev na svetu. Nato pa s Parižani ni našel skupnega jezika glede podaljšanja pogodbe, zato se ga je začelo povezovati s presenetljivim odhodom. Italijanski čuvaj mreže je v petek dokončno potrdil, da se poslavlja od francoske prestolnice.

PSG je v petek na Parku princev prišel do še druge prvenstvene zmage v novi sezoni, po Nantesu je tudi Angers premagal z 1:0, edini gol je dosegel Fabian Ruiz v 50. minuti. Gianluigi Donnarumma je obračun spremljal v civilu, namesto njega je branil obetavni Lucas Chevalier

Nekdanji član Milana ima pogodbo s Parižani sklenjeno do konca aktualne sezone, a jasno je, da je ne bo podaljšal. Zato so se v klubu odločili, da nanj ne računajo več. Čeprav še ni jasno, kje bo Donnarumma nadaljeval kariero, je ena stvar gotova: v Parizu ne bo več igral. 

To je potrdil s potezo po tekmi, ko je skupaj s soigralci šel do navijačev in – tudi v praksi – pomahal v slovo, pri čemer je le stežka skrival svoja čustva. Soigralci so ob tem stali za njim in mu v en glas ploskali, kakor so to storili tudi navijači. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj realno se v tem hipu zdi, da bo Donnarumma okrepil Manchester City, kjer je na izhodnih vratih dolgoletni prvi vratar Ederson

V boju za 26-letnega Italijana se je letos omenjalo tudi Manchester United, a vprašanje je, ali si lahko na Old Traffordu privoščijo njegovo astronomsko plačo. Bojda naj bi v Parizu zahteval kar 450 tisoč evrov na teden, o čemer smo že poročali

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet gianluigi donnarumma psg angers ligue 1
Naslednji članek

Chelsea na gostovanju pri West Hamu prepričljivo slavil

SORODNI ČLANKI

PSG na drugi tekmi sezone vpisal še drugo minimalno zmago

Chelsea na gostovanju pri West Hamu prepričljivo slavil

Domžale ostajajo brez točk, Aluminij v izdihljajih do zmage

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110