Dvomov ni več: Kroos tudi v prihodnje ostaja član madridskega Reala

Kroos bo v naslednjih dneh, tako med drugimi poročajo španski mediji, podaljšal sodelovanje z Realom še za eno sezono in bo ta tako veljala do konca junija 2025. Mnogi so sicer dvomili, da se bo Florentino Perez s sodelavci odločil za ta korak, a odlične predstave izkušenega nemškega reprezentančnega vezista so prisilile klubsko vodstvo trenutno vodilne zasedbe španskega državnega prvenstva, da s Kroosom podaljša obstoječo pogodbo še (vsaj) za eno leto.

Za kako kakovostnega nogometaša gre, priča tudi dejstvo, da se je Kroos po dveh letih in pol premora na prošnjo aktualnega selektorja Juliana Nagelsmanna vrnil v nemško izbrano vrsto, ki jo v začetku poletja čakajo nastopi na domačem evropskem prvenstvu. Tako Real kot Kroos sta s podaljšanjem sodelovanja veliko pridobila: Carlo Ancelotti bo lahko še naprej računal na usluge izvrstnega nogometaša, medtem ko je Nemec s to zaupnico vodstva kluba s Santiaga Bernabeua prejel ultimativno potrditev svoje kakovosti.