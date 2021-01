Dybala bo zaradi poškodbe kolena izpustil superpokalni obračun

Zaradi poškodbe vezi v kolenu bo Dybala miroval 15–20 dni, so v novici na uradni spletni strani kluba potrdili pri Juventusu."To jutro je Dybala opravil zdravniški pregled, ki je pokazal lažjo poškodbo notranje stranske vezi levega kolena. Predviden čas okrevanja je 15–20 dni," so zapisali pri serijskemu italijanskemu državnemu prvaku. Skoraj tritedenska odsotnost pa pomeni, da Dybala ne bo mogel pomagal Juventusu na zelo pomembni tekmi Serie A z Interjem v gosteh (17. januarja), izpustiti pa bo moral tudi superpokalni obračun z Napolijem (20. januarja).