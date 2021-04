Žurerski trio Dybala, McKennie in Arthur ponovno v igri

Po tem, ko so bili Paulo Dybala, Weston McKennie in Arthurprimorani izpustiti mestni derbi s Torinom (2:2), ker so se udeležili zasebne zabave in tako kršili predpise za preprečevanje novega koronavirusa, zaradi česar jih je klub kaznoval, se slednji ponovno vračajo v igro. Na teren pa se vračajo z možnostjo, da bodo morda odločilni za Juventusovo usodo. Le sedem dni po omenjeni zabavi, ki se je odvijala v času policijske ure, ima omenjena trojica možnost, da popravi narejeno škodo.