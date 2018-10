Dybala: Messi in Ronaldo sta z drugega sveta, jaz pa želim biti najboljši med zemljani

"Če bi se prebili skozi četrtfinale, bi bilo vse drugače," je prepričan Dybala, ki trdi, da bi lahko bianconeri lahko posegli vse do vrha: "Menim, da bi lahko osvojili Ligo prvakov in vsi bi nas tako okronali za najboljši klub. Ni bilo ekipe, močnejše od nas."

Paulo Dybala je prepričan, da so bianconeri že v minuli sezoni tako dokazali svojo moč ter dokazali, da jim ni para. "Mislim, da lani ni bilo močnejše ekipe od Juventusa," je svoje prepričanje v intervjuju za La Gazzetta dello Sport izrazil Argentinec in nadaljeval: "Real Madrid je osvojil Ligo prvakov, a niso dokazali, da so močnejši od nas."

"Zmaga na Bernabeu nam je dala še več moči in upanja. Ekipa je odšla v Madrid po zmago, z veliko mero odločnosti. Soigralci so mi povedali, da so bili Madridčani povsem zmedeni, saj so le poredko prejeli kar tri zadetke kot takrat," je dejal argentinski reprezentant, ki je prepričan, da je prav povratna četrtfinalna tekma odločilno prispevala k odločitvi Cristiana Ronalda, da zapusti Madrid in obleče dres stare dame iz Torina.

"Mislim, da je bilo to tekma, ki je potisnila Ronalda k Juventusu. Takrat se je zavedal naše moči in sprejel odločitev. Je zelo inteligenten in vidi marsikaj pred vsemi drugimi," je na dušo soigralcu popihal Dybala, ki je imel sicer čast igrati z obema nogometnima virtuozoma, poleg Ronalda, s katerim si deli klubske barve, tudi Lionelom Messijem v vrstah argentinskega izbrane vrste.