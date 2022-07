Dybala: Mislim, da me je sem pripeljala usoda

"Mourinhov telefonski klic me je navdušil, pogovarjala sva se kar dolgo časa. Lepo sva se pomenila. Imel sem to srečo, da sem lahko sodeloval z največjimi nogometaši, sedaj pa bom sodeloval z enim največjih trenerjev vseh časov," je v svojem prvem intervjuju za spletno stran kluba povedal Argentinec. "Gre za klub, ki je zelo prepoznaven v svetu, predvsem zaradi igralcev, ki so nosili njegov dres. Še preden sem sploh prišel v Italijo, sem vedel veliko o njem." Dybala je zadnjih sedem sezon preživel v piemontski prestolnici Torino, kjer je v 293 nastopih dosegel 115 golov. V sezoni 2019/2020 je postal najkoristnejši igralec italijanskega prvenstva, petkrat pa je z belo-črnimi slavil naslov državnih prvakov. Novega poglavja v svoji karieri se zelo veseli. "Najprej se želim dobro pripraviti, da bom najbolje opravljal svojo vlogo, ki jo imam v klubu, ter zagotoviti, da bo klub še naprej ohranjal to zmagovalno miselnost in osvajal lovorike. Želim si dati največ za ta klub, največ, kar lahko dam." Seveda si vse to želijo tudi njegovi soigralci, sam pa bo v klubu najverjetneje imel vlogo "vodilnega", vlogo, ki je v Juventusu kljub vsem njegovim vrhunskim predstavam in kvaliteti ni užival. Čeprav je bilo slovo od Stare Dame precej čustveno, bo na novi zelenici nedvomno užival.

"V klubu so cilji postavljeni zelo visoko. Pokal, ki so ga osvojili lani, je samo dokaz o dobrem delu, ki ga opravljajo." Poleg novega delodajalca pa je argentinski zvezdnik navdušen tudi nad novim mestom, v katerem bo prebival. "Zelo sem navdušen nad Rimom kot mestom. Kot otrok sem gledal veliko filmov na to temo. Mislim, da mi je bilo usojeno, da sem sedaj tukaj." Govora je seveda o značilni Argentinčevi gesti, ki jo sam opiše, da le-ta ponazarja gladiatorja oz. bolje rečeno gladiatorjevo masko. "Dybalamask" gesto bodo sedaj z veseljem spremljali navijači na znamenitem Stadiu Olimpicu. "Igrati na takšnem stadionu, pred takšnimi navijači, bo zagotovo nekaj posebnega. Slavje po osvojitvi evropske lovorike je bilo zares nekaj nepredstavljivega. Kako so Rimljani slavili svoj klub, kako so se mu zahvalili. Zares čustveno so vse skupaj doživljali navijači, veselje do samega nogometa, do tega kluba, do te majice, to je nekaj, kar vsakemu nogometašu tako v dobrih kot slabih trenutkih največ pomeni."