Dybala, Morata in Bernardeschi tudi uradno zapustili Juventus

Španski napadalec Alvaro Morata pa se bo kljub želji ostati član Juventusa moral vrniti v Atletico Madrid, kjer si bo znova delil slačilnico s slovenskim vratarjem Janom Oblakom. 29-letni Španec je bil namreč za dve leti posojen Juventusu, po koncu pa so ga imeli črno-beli možnost odkupiti za 35 milijonov evrov. A sedaj je jasno, da se to ne bo zgodilo. Po poročanju italijanskih medijev naj bi bili pri Juventusu za Morato pripravljeni odšteti 15 milijonov evrov, medtem ko pri Atleticu cene niso želeli spustiti pod 25 milijonov evrov. Zaenkrat kaže, da Diego Simenone na Morato ne računa več, tako da verjetno Španca in njegovega agenta čaka še dolgo poletje.