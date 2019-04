Dybala na izhodnih vratih, prihaja Icardi?

Goal.com poroča, da vodilni pri Juventusu Paula Dybale ne vidijo več v načrtih za prihodnost in so zato igralca poleti pripravljeni prodati, ampak samo v primeru dovolj visoke ponudbe. V povezavi z Argentincem se že kar nekaj časa povezuje Bayern München, PSG in Manchester United. V zadnjem času se je med govoricami pojavila že ena zelo zanimiva možnost, in sicer milanski Inter. Nerazzuri naj bi si želeli odhoda problematičnega napadalca Maura Icardija, kar bi sprostilo mesto za njegovega rojaka Dybalo. Po idealnem scenariju trenutno tretje ekipe v Serie Abi igralca poleti brez odškodnine zamenjala svoja delodajalca.

Pri Juventusu sicer doslej še niso prejeli nobene prave ponudbe, še poročajo pri Goalu, in vprašanje je, ali bi stara dama Cristianu Ronaldu,Mariu Mandžukiću in Moisu Keanu sploh želela dodati še enega napadalca. Se pa je za italijanski Tuttosport oglasil legendarni napadalecLuca Toni, ki pravi, da bi ob morebitni zamenjavi več pridobil prav Juventus:"Dybala ima zares velik potencial, a ima Icardi boljšo statistiko. Njegov prihod ti zagotavlja določeno število zadetkov, a ne vem če bi to bila najboljša rešitev, saj imajo Torinčani kar tri izjemne napadalce."

"Težava je v tem, da ne igra tako blizu nasprotnikovih vrat"

Dybala je v letošnji sezoni večkrat zaigral dlje od vrat nasprotnikov, česar v prejšnjih sezonah ni bil vajen. Morda bo to vlogo v prihodnji sezoni zavzel prišlek iz ArsenalaAaron Ramsey. Prav nova vloga je po mnenju nekdanjega Juventusovega vezista Claudia Marchisia glavni razlog za letošnje skromne predstave. "Paulo ima prirojen čut za igro. Žal mi ga je videti tako daleč od vrat nasprotnika, saj na srečanje najbolj vpliva, ko igra na tekmečevi tretjini,"je o Argentincu povedal 33-letni Italijan.

Čeprav je za Dybalo najslabša sezona v majici črno-belih, pri 25 letih šele prihaja v najboljša nogometna leta, zato ga nikakor ne gre odpisati. O tem priča tudi njegova vrednost na nogometni tržnici, ki je po Transfermarktu ocenjena na okroglih 100 milijonov evrov. Snubci bodo morali zanj konkretno seči v žep, a lahko v Argentincu dobijo igralca, ki je v preteklosti že dokazal, da je sposoben odločanja najpomembnejših tekem.

