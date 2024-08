Dybala zavrnil savdsko ponudbo, navijači Rome proslavljali pred njegovo hišo

Ko je že kazalo, da se argentinski nogometaš Paulo Dybala poslavlja od italijanske lige Serie A in seli v Savdsko Arabijo, je prišlo do preobrata. 30-letnik je zavrnil 75 milijonov težko ponudbo kluba Al Qadsiah in se odločil ostati pri Romi. Navijači sinov volkulje so se na njegovo odločitev odzvali zelo čustveno, zbrali so se pred hišo Argentinca in se mu zahvalili za zvestobo klubu.