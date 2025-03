Dybala: Se vidimo na igrišču, Forza Roma in Vamos Argentina

Sezona za argentinskega napadalca Paula Dybalo je končana. Po tem, ko je član Rome na tekmi proti Cagliariju prejšnji teden še poslabšal stanje že načete tetive, bo sedaj sledila še operacija. Ta naj bi bila v ponedeljek ali torek, in sicer izven Italije (Švica, Finska ali ZDA), in kot poročajo številni italijanski mediji, naj bi bila sezona zanj že končana. Po posvetu z osebjem kluba se je odločil za popolno saniranje težav.

Paulo Dybala se je odločil za operacijo in zaključek sezone FOTO: AP icon-expand

Kot kaže, naj bi Paulo Dybala že zaključil sezono. Čeprav se je poškodba sprva zdela lažje narave (odsoten naj bi bil nekje mesec dni), pa so kasnejše preiskave potrdile, da se Argentinec ne bo vrnil v akcijo v tej sezoni. Ravno tako so interni pogovori z zdravniškim osebjem Rome pripomogli k temu, da se je napadalec odločil za operacijo, ki naj bi rešila tudi, kot nekateri pišejo, ponavljajoče se težave. Dybala je v tej sezoni dosegel osem golov in štiri podaje v 36 nastopih v vseh tekmovanjih. Roma trenutno zaseda sedmo mesto italijanskega prvenstva in ji ne kaže dobro na poti do evropske sezone oziroma se bori za mesta, ki vodijo tja. Sicer so trenutno v pozitivnem nizu, saj so na zadnjih petih tekmah tudi petkrat zmagali.

Ker je Roma že izpadla iz italijanskega pokala in evropske lige, ostaja torej edina naloga te sezone uvrstitev čim višje na lestvici Serie A. V klubu so nekoliko zaskrbljeni, saj bo ohranjanje tempa brez prvega zvezdnika težka naloga. Corriere dello Sport namiguje, da bo poletni podpis Matias Soulé neposredna zamenjava za Dybalo in naj bi začenjal v začetni enajsterici v naslednjih tednih. Igralca sta si po profilu dokaj podobna. Dybala pa naj bi bil zamenjava za odsotnega Lionela Messija tudi v argentinski reprezentanci, toda aktualni svetovni prvaki na čelu z Lionelom Scalonijem se bodo morali sedaj znajti drugače. Ko je začutil nelagodje v zadnjem delu leve noge in prosil za zamenjavo, so solze na njegovem obrazu nakazovale, da se še kako zaveda, da bo moral izpustiti tudi reprezentančno akcijo. Igralec ima z Romo pogodbo sklenjeno še za naslednjo sezono. V preteklosti je bil tudi član Juventusa in Palerma.

Dybala je vsem privržencem poslal sporočilo: "Najprej najlepša hvala vsem za vso skrb in podporo, ki mi jo vedno dajete. Po rezultatih testov in po oceni različnih možnosti sem se odločil za operacijo, da bi se tudi lahko čim prej vrnil. Čeprav bom nekaj časa odsoten z igrišča, bom še naprej podpiral svoj klub, sploh v tej ključni fazi sezone. In seveda argentinsko reprezentanco, ki jo bom spremljal kot navijač na teh kvalifikacijskih tekmah. Kmalu se bom vrnil še močnejši, obljubim. Se vidimo na igrišču, Forza Roma in Vamos Argentina!"