Džeko podaljšal z Romo: Tu sem doma

Edin Džeko in Aleksandar Kolarov

Edin Džeko, ki se je klubu pridružil avgusta leta 2015 iz Manchester Cityja, je za Romoodigral 179 tekem in zabil 87 golov. V sezoni 2016/17 je bil prvi strelec italijanskega prvenstva.

Roma je minulo sezono Serie A končala na šestem mestu, pod vodstvom novega trenerja Paula Fonsece pa bo novo sezono začela naslednji teden proti ekipi iz Genove. "V Rimu sem doma. Veselim se nadaljevanja karieri pri Romi. Upam, da bomo skupaj spisali nove zgodovinske rezultate. Pri odločitvi je pomagalo tudi to, da sem ves čas čutil veliko podporo navijačev in ljudi v klubu, ki so izrazili željo, da ostanem," je za Corriere Dello Sportpovedal Džeko, ki je bil v poletnem prestopnem roku tarča milanskega Interja.