Slovenski nogometaši in nogometašica so se pomerili na virtualnih zelenicah

Nogometaši so tokrat za spremembo svoje kvalitete razkazovali v virtualnem svetu in ne na nogometnih igriščih. To bodo počeli vse do konca maja, ko se bodo borili za naslov najboljšega v premierni izvedbi tekmovanja. V ligi sodeluje 13 nogometašev in nogometašica, ki so razpršeni po klubih po svetu, prav vsi pa so že zastopali barve slovenske izbrane vrste.

To so: Timi Max Elšnik, Benjamin Verbič, Adam Gnezda Čerin, Žan Karničnik, Jure Balkovec, Jaka Bijol, Mitja Ilenič, Vanja Drkušić, Marcel Ratnik, Svit Sešlar, Igor Vekić, Gregor Sikošek, Tamar Svetlin in Lara Prašnikar.