Po slovesu Agnellija mesto predsednika ECA zasedel Al-Khelaifi

"Maksimalno podporo nam je ponudil predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi, ki bi po neki logiki lahko bil eden prvih, ki bi se lahko pridružil tej zgodbi s Superligo," je o vlogi prvega moža pariškega kluba dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin in dodal: "Nogomet potrebuje prave ljudi na vodilnih položajih in Nasser je oseba, ki je v preteklosti dokazala, da je sposobna zaščititi ne le interese svojega, temveč tudi drugih klubov, kar je predpogoj za položaj predsednika ECA."

"Jaz, skupaj z vsemi kolegi člani upravnega odbora ECA in klubi, poskušam okrepiti ECA v njegovi vlogi legitimnega in edinstvenega glasu evropskih klubov. Naša igra, ki jo obožujejo generacije navijačev, bo napredovala samo v enotnosti in naša dolžnost kot skrbnikov nogometa je, da to obveznost izpolnimo," je ob imenovanju dejal Nasser Al-Khelaifi , poslovnež iz Katarja, ki je na čelu kluba od leta 2011.

Khelaifi je ob imenovanju dejal: "Počaščen sem in hvaležen, da sem bil postavljen za predsednika združenja ECA po izboru članov izvršnega odbora. Vodenje, integriteta in skupno delovanje naše organizacije še nikoli niso bili bolj potrebni kot v tem prelomnem trenutku evropskega nogometa. Brezpogojno se bom predal celotni nogometni skupnosti: to pomeni vsem klubom članicam ECA iz vsake evropske države ter navijačem in skupnostim, ki jih predstavljajo."

Tudi predsednik pariškega kluba bi bil lahko eden tistih, ki bi ga lahko glede na sredstva in možnosti zamikala možnost odhoda, vendar je od začetka zavračal idejo o Superligi in večkrat potrdil, da se PSG ne bo pridružil temu tekmovanju, čeprav bi lahko brez težav bil del tega izbora. Zato je tudi primeren človek, da je nasledil Andreo Agnellija , sicer predsednika italijanskega Juventusa, na čelu močnega Združenja evropskih klubov (ECA).

Najboljši evropski klubi so v nenehnem dialogu z Uefo, tako je bilo tudi jasno povedano na kongresu evropske krovne zveze. Spremembe se nenehno dogajajo in doživela jih bo tudi tudi Liga prvakov v sezoni 2024/25, ko se bo z 32 razširila na 36 klubov. Najmočnejše štiri evropske lige – Anglija, Španija, Nemčija in Italija – bodo v imele zagotovljena po štiri mesta, Francija po novem tri, ob tem bosta zmagovalca Lige prvakov in Lige Evropa avtomatično uvrščena v LP.

Klubi združenja so se odzvali tudi s skupno izjavo, predvsem na zadnje dogodke: "Po dogodkih brez primere v zadnjih dneh, ki so bili poskusi spodkopavanja celotne evropske nogometne skupnosti, ECA pozdravlja odločitev svojih nekdanjih klubov, da ne nadaljujejo s svojim domnevnim projektom Superliga. ECA trdno verjame, da ta projekt ne bi mogel uspeti, ker nogomet v osnovi temelji na odprtosti, športni odličnosti in neločljivi povezavi med vsemi v nogometni družini. Nogomet je namenjen vsem. Nedavni dogodki so bili le opomnik, da so lastniki klubov zgolj skrbniki svojih klubov, ki so zgodovinski svetilniki, ki toliko pomenijo navijačem in njihovim skupnostim."