Ed Sheeran proslavil napredovanje Ipswicha, naslova za Balkovca in Janžo

Sezono je po 46 krogih že končal Swansea, pri katerem je v tej sezoni blestel slovenski reprezentančni napadalec Žan Vipotnik , saj je za 11. ekipo 24-članske lige dosegel 23 golov in bil prepričljivo najboljši strelec tekmovanja. Ob tem je vpisal še tri asistence.

Prav tako je sezono končal tudi Tomi Horvat, ki se je pozimi preselil k Bristolu in v tem času prispeval gol in štiri podaje. Bristol je končal na 12. mestu.

Naslova ciprskega prvaka pa se je veselil Jure Balkovec. Njegova Omonia iz Nikozije je v soboto s 3:0 ugnala Aris in si zagotovila svoj 22. naslov prvaka. Vid Belec z Apoelom iz Nikozije je na petem mestu, medtem ko sta Alen Kozar in Gal Kurež s Paraliminjem izpadla.

Ta konec tedna je lovoriko dvignil še en slovenski nogometaš. Erik Janža je namreč z Gornikom Zabrzejem osvojil poljski pokal, v finalu so Janža in soigralci z 2:0 ugnali Rakow, pri katerem kot posojen igra Mitja Ilenič. Za Gornik je bila to sedma pokalna lovorika.