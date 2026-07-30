Eddie Howe z odpovedjo presenetil lastnike

Po petih letih na severu Anglije Eddie Howe zapušča mesto trenerja Newcastle Uniteda, kateremu se je pridružil novembra 2021, mesec dni po tem, ko je klub kupil savdski javni investicijski sklad.

Newcastle je pod Howejevim vodstvom v Premier ligi zmagal na 84 tekmah, 38-krat remiziral in 57-krat izgubil. Leta 2025 pa je z zmago nad Liverpoolom v finalu Carabao Cupa končal 70-letno čakanje Newcastla na veliko domačo lovoriko.

Dosegel je več zmag v Premier ligi kot kateri koli drug trener Newcastla. V odstotku zmag pa je bil pred njim le nedavno preminuli legendarni Kevin Keegan.