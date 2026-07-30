Eddie Howe z odpovedjo presenetil lastnike

Po petih letih na severu Anglije Eddie Howe zapušča mesto trenerja Newcastle Uniteda, kateremu se je pridružil novembra 2021, mesec dni po tem, ko je klub kupil savdski javni investicijski sklad.
Newcastle je pod Howejevim vodstvom v Premier ligi zmagal na 84 tekmah, 38-krat remiziral in 57-krat izgubil. Leta 2025 pa je z zmago nad Liverpoolom v finalu Carabao Cupa končal 70-letno čakanje Newcastla na veliko domačo lovoriko.
Dosegel je več zmag v Premier ligi kot kateri koli drug trener Newcastla. V odstotku zmag pa je bil pred njim le nedavno preminuli legendarni Kevin Keegan.
V prejšnji sezoni pa je po odhodu Alexandra Isaka v Liverpool prišlo do poslabšanja rezultatov. Newcastle je v Premier ligi končal na 12. mestu in od sedmega januarja zmagal le petkrat na 17 ligaških tekmah.
Nezadovoljstvo glede kadrovanja
Eden od glavnih razlogov za Britančev odhod naj bi bilo nezadovoljstvo nad kadrovanjem srak. Howe je januarja izgubo Isaka opisal kot "večen izziv" in na več medijskih konferencah poudaril potrebo po okrepitvah.
Newcastle je v letošnjem poletnem prestopnem roku izgubil še več pomembnih igralcev. Anthony Gordon je za 80 milijonov evrov prestopil v Barcelono, Sandro Tonali pa je za 108 milijonov evrov okrepil ligaškega tekmeca Tottenham. Zdaj se pojavljajo tudi govorice, da je za kapetana Bruna Guimaraesa pokazal zanimanje aktualni prvak Premier lige Arsenal.
Naslednik naj bi bil že znan
Za novega trenerja črno-belih naj bi bil v prihodnjih dneh imenovan Matthias Jaissle, trener ekipe Al-Ahli iz savdske profesionalne lige.
Jaissle je dvakrat osvojil azijsko ligo prvakov z Al-Ahlijem, ki je, tako kot Newcastle, v večinski lasti savdskega javnega investicijskega sklada PIF.
Nemec, ki je celotno igralsko kariero preživel pri Hoffenheimu, je dve sezoni treniral Red Bull Salzburg, svoj ugled pa je utrdil z zaporednima osvojitvama naslovov prvaka avstrijske Bundeslige in avstrijskega pokala.
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