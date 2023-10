Eden Hazard: Nogomet mi je omogočil izpolnitev sanj

Edenu Hazardu je po koncu minule sezone potekla pogodba z Realom, pri katerem pa se ni pretirano proslavil, kljub dvema osvojenima državnima naslovoma ter naslovu v Ligi prvakov (2021/22).

Od prihoda h kraljevemu klubu julija 2019 je zaradi številnih poškodb in nezaupanja trenerjev odigral vsega 76 tekem in dosegel sedem golov. Največji pečat je nekdanji kapetan belgijske izbrane vrste pustil pri Chelseaju, za katerega je igral med letoma 2012 in 2019. Skupaj je za modre iz Londona odigral 352 tekem in se podpisal pod 110 golov ter 92 podaj.

Na Otoku je dvakrat slavil naslov državnega prvaka, dvakrat pa je s Chelseajem osvojil tudi evropsko ligo. Enkrat je postal še zmagovalec pokala FA in ligaškega pokala.