Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Eden in Edin(i): bosanski diamant, ki ga je izbrusila vojna

Sarajevo, 02. 04. 2026 07.00 pred 26 dnevi 8 min branja 35

Avtor:
Luka Marinšek
Edin Džeko

Bosna in Hercegovina je pred dnevi v Zenici prišla do zgodovinskega slavja nad Italijani in se drugič v zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo. Zadetek za izenačenje Zmajev je dosegel Haris Tabaković, odločilno enajstmetrovko je realiziral mladi Esmir Bajraktarević, a obraz in glavno ime reprezentance zagotovo ostaja Edin Džeko. Kultni 40-letnik ima za sabo spoštovanja vredno kariero, pot do nje pa je bila tlakovana na tleh krvavega konflikta.

Obleganje Sarajeva
Obleganje Sarajeva
FOTO: Profimedia

Rojen 17. marca leta 1986 v Sarajevu, nekaj let pred začetkom enega najdaljših obleganj v sodobni vojaški zgodovini, si Edin Džeko najbrž niti zamisliti ni mogel, kakšno pot bo moral prehoditi do svojega končnega uspeha. Ko je bil star šest let, se je začelo obleganje Sarajeva, ki je trajalo dolga, mukotrpna in krvava štiri leta. Vojna je poleg številnih žrtev terjala tudi večino nogometne infrastrukture v bosanski prestolnici, mladi Edin si je čas tako krajšal z brcanjem približka nogometne žoge, narejenega iz lepilnega traka, po opustošenih sarajevskih ulicah. Njegovi mami Belmi Džeko ni bilo po godu, da se njen sin sprehaja po tako nevarnem okolju, a je kmalu ugotovila, da nogomet, ali pa vsaj približek le-tega, tistemu šestletniku predstavlja edini pobeg od krute realnosti, ki ga obdaja.

Mamin instinkt pa je vendarle prevladal ob pravem času, nekega dne mu je prepovedala igranje na enem od lokalnih igrišč, ki je ostalo nedotaknjeno, odločitev, ki mu je rešila življenje: "Mama mi ni dovolila, da zapustim našo barako in se grem igrati na bližnje igrišče. Nekaj minut zatem je bila tja odvržena granata, vsi moji prijatelji so umrli ob eksploziji. Kot otrok sem veliko prejokal, v vsakem trenutku je obstajala možnost, da te nekdo ubije," se travmatičnega otroštva spominja Džeko.

Edin Džeko
Edin Džeko
FOTO: X

Skromni začetki pri sarajevskem velikanu

Džeko je svoje prve nevojne nogometne korake storil pri legendarnem Željezničarju. Regijski velikan, ki je bil nekaj let pred razpadom nekdanje skupne države zgolj zmago oddaljen od velikega finala pokala UEFA proti madridskemu Realu, je ob prelomu tisočletja pod taktirko Amarja Osima, sina legendarnega Ivice, vendarle prišel do dveh zaporednih naslovov državnih prvakov.

Dres članske ekipe Plavih je najprej oblekel leta 2003, v dveh preživetih letih pri Željotu je zbral 40 nastopov in vpisal tri zadetke. Pot ga je iz domovine kmalu vodila na Češko, kjer je oblekel dres Teplic. Od tam pa se je leta 2007 preselil k Wolfsburgu, kjer je širšo nogometno javnost stare celine prvič opozoril nase.

Edin Džeko in Grafite
Edin Džeko in Grafite
FOTO: Profimedia

Zgodovinska naveza za zgodovinski naslov

V Spodnjo Saško ga je pripeljal legendarni nemški trener Felix Magath, ki je v visokoraslem napadalcu videl rešitev za turoben napad. V prvi sezoni je Bosanec dosegel osem ligaških zadetkov, solidna debitantska sezona, a eksplozije v naslednji si ne bi upal napovedati nihče.

V začetku sezone 2008/09 se je Wolfsburgu pridružil njegov rojak Zvjezdan Misimović in skupaj z Brazilcem Grafitejem so tvorili napadalno trojico, ki je pokorila konkurenco v Bundesligi. Smrtonosna je bila predvsem bosansko-brazilska naveza osrednjih napadalcev, ki sta skupaj dosegla kar 54 zadetkov - 28 Grafite in 26 Džeko. S tem sta porušila rekord, ki je do tedaj stal 37 let in sta ga postavila legendarna Uli Hoeness in Gerd Müller.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Nemčiji je navduševal vse do sezone 11/12, ko je sledil prestop na Otok. Kljub številnim kasnejšim klubskim uspehom je Džekova avantura pri Wolfsburgu zagotovo krona klubske kariere. Klub iz severa države nikoli prej ali pozneje ni sedel na prestol nemškega prvenstva, Sarajevčan bo za vekomaj ostal z zlatimi črkami zapisan v njihovo zgodovino.

Pozabljena vloga pri sinjemodrih

Leta 2011 si je nadel dres Manchester Cityja, ki je v isti sezoni, podobno kot Wolfsburg, osvojil zgodovinski prvi naslov sodobne Premier lige. Tista zadnja tekma proti QPR-ju, zadetek Sergia Aguera in legendarni angleški komentator Martin Tyler. Agueroooooo bo za vedno ostal eden od nepozabnih trenutkov angleškega nogometa, a ne bi se mogel zgoditi brez bosanske pomoči. V drugi minuti sodnikovega dodatka je z golom iz kota izid poravnal na 2:2 in se skupaj s soigralci podal v lov za zmagoviti gol, ki je postal del angleške nogometne folklore.

Edin Džeko v dresu Manchester Cityja
Edin Džeko v dresu Manchester Cityja
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Pri meščanih je čislano trofejo državnih prvakov dvignil še v sezoni 13/14, ki jo je zaznamoval predvsem tisti spodrsljaj Stevena Gerrarda in popoln polom Liverpoola. Džeko je v igro večinoma vstopal s klopi, kljub temu pa je vpisal zavidljivih 26 zadetkov in veliko pripomogel k drugi šampionski sezoni. A njegov doprinos je bil na severu Anglije velikokrat pozabljen, navijači so skandirali imena večjih zvezd, kot so Aguero, Yaya Toure, David Silva ipd. A uspehi sinjemodrih so sloneli tudi na zadetkih in požrtvovalnosti, ki ju je prispeval Džeko.

Edin Džeko
Edin Džeko
FOTO: Profimedia

Najboljša leta v italijanski prestolnici

V začetku sezone 2016/17 se je preselil v Rim, kjer si je nadel dres Rome. Pri Giallorossih je prikazal tudi najboljše predstave svoje klubske kariere. Kljub temu da v prestolnici ni osvojil ničesar, je končno doživel nekaj, kar se mu je prej izmikalo. Postal je glavni napadalec in eno prvih imen ekipe. K temu je seveda pripomoglo slovo ene največjih italijanskih legend Francesca Tottija, ki je svoj ljubljeni klub zapustil v Džekovi debitantski sezoni.

Za Romo je zbral 290 nastopov, dosegel 119 zadetkov in prispeval 54 asistenc. Številke, ki se jih ne bi sramovali številni legendarni igralci, a obenem statistika, ki Bosanca nikoli ni izstrelila med svetovne zvezde, kamor bi, vsaj po mnenju nekaterih, moral spadati. Znova pa je sodeloval pri kultni tekmi, ki je še dandanes zelo živa v spominu nogometnih navdušencev. Govora je seveda o nepozabnem preobratu pred domačimi navijači proti veliki Barceloni.

Zadetek Džeka proti Barceloni
Zadetek Džeka proti Barceloni
FOTO: Profimedia

Katalonci so v prestolnico prišli s prednostjo 4:1, zgolj čudež bi jim lahko preprečil napredovanje, in ravno to se je zgodilo. Čudež na Olimpicu pa je začel prav Džeko, ki je svojo ekipo že v 6. minuti odpeljal v vodstvo in navijačem dal upanje, da se lahko zgodi nekaj velikega. Njegov doprinos pa je šel znova v pozabo, ikonična slika tistega večera je proslavljanje junaka tekme Kostasa Manolasa, ki je z zadetkom za 3:0 dokončal neverjeten preobrat in Katalonce poslal domov. 40-letnik je bil znova pozabljen, znova ni bil junak in znova se nogometna javnost ni pogovarjala o njem.

Edin Džeko
Edin Džeko
FOTO: Profimedia

Bosanski diamant in spisana zgodovina

Če v klubskih barvah nikoli ni bil prva violina, je v dresu reprezentance vendarle dobil pozornost, ki si jo zasluži. Leta 2014 je s soigralci spisal zgodovino bosanskega nogometa, ko so se uvrstili na svetovno prvenstvo v Braziliji. Prvič v mladi zgodovini so zmaji pod taktirko legendarnega Safeta Sušića prišli med svetovno elito.

Znova je bila Džekova zgodba zaznamovana z nepravičnostjo in smolo, ki ga spremljata od začetka. Po uvodnem porazu proti Argentini je zmaje čakala tekma proti Nigeriji, ki so jo nesrečno izgubili z 1:0. Sarajevčan je v 21. minuti svojo ekipo popeljal v vodstvo, a mu je stranski sodnik slavje preprečil zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Po počasnem posnetku je bilo razvidno, da je bil Džeko daleč od offsidea in da bi zadetek moral šteti, a v časih brez VAR-a je bila sodnikova odločitev končna.

Edin Džeko proti Nigeriji
Edin Džeko proti Nigeriji
FOTO: Profimedia

Sledila je še zadnja tekma proti Iranu, ki jo je Bosna dobila s 3:1 in vendarle vpisala prvo zgodovinsko zmago na svetovnih prvenstvih. Džeko je prvi zadetek zabil v 23. minuti, za nameček pa je bil izbran še za igralca tekme. Od opustošenih ulic Sarajeva do največjih svetovnih zelenic, zgodba o uspehu, ki navdihuje.

V Zenici je z novo generacijo znova spisal zgodovino. Pri 40. letih je odigral mukotrpnih 120 minut, zaradi poškodovane rame pa ni mogel sodelovati pri izvajanju enajstmetrovk, a Džeko je bil vedno pošten do nogometa, zato je bil tokrat nogomet pošten do njega. Ko je Esmir Bajraktarević zadel odločilno enajstmetrovko in Italijo znova pustil praznih rok, je Bilino Polje eksplodiralo, državljani, ki so toliko pretrpeli in si še kar celijo rane od krvavega konflikta, so znova dobili junake, večina obrazov se je zamenjala, ikonična imena so v vmesnem času zapustila bosanski nogomet, a na čelu je ostal isti, nezlomljivi bosanski diamant.

Edin Džeko
Edin Džeko
FOTO: Profimedia

Dokončno potrdil status največjega?

Starejši ljubitelji nogometa se še kako dobro spomnijo legendarnega Sušića. 'Hat-trick' proti Argentini leta 1979 v dresu jugoslovanske reprezentance še dandanes velja za eno najboljših predstav v zgodovini nekdanje skupne države. Legendarni Pape je bil leta 2012 s strani novinarjev izbran za najboljšega tujega igralca v zgodovini francoske Ligue 1, še vedno pa drži rekord za največ asistenc v dresu PSG-ja. Ne smemo seveda pozabiti na kultnega Mehmeda Baždarevića, ki je prav tako navduševal v Franciji. Tukaj je še Hasan Salihamidžić, ki ostaja edini Bosanec, ki je osvojil prestižno ligo prvakov, to mu je leta 2001 uspelo v dresu Bayerna.

Pariški mural posvečen Safetu Sušiću
Pariški mural posvečen Safetu Sušiću
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

A Edin Džeko je dosegel preveč, da bi mu status največjega lahko odvzela nostalgija. Številke ne lažejo, več kot 400 klubskih zadetkov, konstantno igranje v najmočnejših evropskih ligah, zgodovinski dosežki v Angliji in Nemčiji, največ golov in nastopov v zgodovini reprezentance. Vse to in še več vsebuje njegov življenjepis in ga uvršča na prvo mesto med rojaki. Dejstvo, ki ga je torkov nepozaben večer v Zenici zgolj še potrdil.

Vojna ga ni uničila, temveč zgolj izbrusila, nezaupanje ga ni opeharilo, temveč zgolj podžgalo in končna slava mu ni stopila v glavo, temveč ga je naredila še bolj lačnega uspehov. Na prihajajočem mundialu lahko postane eden izmed redkih 40-letnikov, ki so zaigrali med svetovno elito, še ena priložnost, da otrok obleganega Sarajeva spiše zgodovino najpomembnejše postranske stvari na svetu.

edin džeko bosna in hercegovina vojna wolfsburg roma manchester city reprezentanca
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss slo
02. 04. 2026 16.11
a ni zanimivo ..za bosno vsi..za hrvate pa redko kdo..vse zaradi ljubosumja ,ker se vsi zavedamo,da je hrvaska v mnogocrm boljsa od nas..od tu ta ljubosumje in kompleksi..
Odgovori
-3
0 3
hojladri123
03. 04. 2026 08.30
Kakšne fore so to? Za Hrvate je v nogometu že samoumevno da se bodo uvrstili, Bosanci so pač trenutno senzacija sploh še zato ker so izločili Italjane... Na SV prvenstvu kjer ni nas bo večina privoščila Hrvatom dober rezultat. Drugače je seveda kjer smo tekmeci, tam valjda navijamo za Slovenijo... Samo nekateri balkanci se skušate dvigati nad drug narod s tem da sporočate kako ste v športih boljši... primitivizem prve klase. Navijaj športno, ne pa z nekimi nacionalnimi forami ker so glupe in nam samo povečujejo nestrpnost in mržnjo, ki jo je v današnjem svetu že itak preveč.
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
02. 04. 2026 12.47
Cestitke! Kot tudi turskim nogometasem - vsakemu vila na morju. Vzamite si vzgled
Odgovori
-1
1 2
V SHESHELJ
02. 04. 2026 12.24
Zavil so ga pa kakor lahko samo v bosni... dobr je, bo ze drzal sam 😆 Legende...
Odgovori
+3
5 2
gullit
02. 04. 2026 12.14
Sem zelo vesel za vse naše bivše brate, ki dosežejo uspehe v športu. Bosancem pa nekako še bolj, ker so ogromno pretrpeli. Čestitke BIH, imate še enega navijače več.
Odgovori
+6
7 1
Kriss slo
02. 04. 2026 16.06
ne vem ce si vesel za hrvate..vemo zakaj
Odgovori
-2
0 2
hojladri123
03. 04. 2026 08.35
Kriss zaradi takšnih nacionalistov kot si ti so se dogajale grozote po bosni hrvaški in srbiji. Slovenci smo hvalabogu imeli srečo da v 90. nismo imeli takšnih nacionalističnih norcev v samem vrhu, ali pa so določeni poveljniki delovali pametno in niso poslušali določenih.
Odgovori
+1
1 0
Dražen Marjanović
02. 04. 2026 12.00
🇭🇷🇧🇦
Odgovori
+2
2 0
Webdoggs
02. 04. 2026 10.46
Še eno negledljivo bo prvenstvo, nekako brez Italije ni prvenstvo
Odgovori
-4
5 9
gullit
02. 04. 2026 10.52
Se strinjam, čeprav smo se že navadili, da jih ni že tretjič zapored, kar se ni nikoli zgodilo še taki velesili. Morali bi malo povečati kvoti Evropi, ker se tako preveč eksotov uvrsti na prvenstvo. Ni zanimivo gledati že odločene tekme, pa tudi iz skupin bo velikokrat lažje priti sedaj, kot včasih ko je bilo napeto do zadne sekunde, kar smo tudi Slovenci doživeli. Denar je sveta vladar,žal.
Odgovori
+4
5 1
Pismonosa
02. 04. 2026 10.32
Tam, ki je lakota in beda nastajajo nogometaši, zato ker so lačni, lačni uspeha in ostane jim samo najceneši šport na ulici, da vidimo Ukrajino cez 10let, kjer je se vecji bazen
Odgovori
+7
8 1
IceFashion
02. 04. 2026 10.15
Res je, on je Bosanec, jaz sem Srb, ampak rabimo naše Bosance, brez njih bi bilo dolgočasno. Mislim, da je Edin Džeko eden največjih nogometašev vseh časov na naših prostorih. Njegovi začetki v Sarajevu med vojno (žal mi je za vse kar smo storili v tej vojni) in vse, kar je kljub temu dosegel v karieri, je res izjemno. Hvala ti, Edine.
Odgovori
+14
19 5
gullit
02. 04. 2026 10.43
Velik poklon, eden redkih ki ste priznali krivdo narodu, čeprav so to zakuhali zgolj politiki. Ljudje iz vseh teh prostorov ste krasni ter večinoma dobri po srcu. LP
Odgovori
+14
14 0
Dražen Marjanović
02. 04. 2026 12.01
8 milijonov srbov ne misli tako
Odgovori
-4
0 4
IceFashion
02. 04. 2026 14.54
@Dražen Marjanović Brate, vem od kje ti to, vsi Srbi razmišljamo enako, problem so le nekateri Bošnjakov pravoslavne veroizpovedi, ki delajo vedno probleme nam...
Odgovori
+2
2 0
Kriss slo
02. 04. 2026 16.10
ice..problem je naciinalizem oz seljacka mentaliteta ,ki jr na teh prostorih ,se posevej pa v republiki srpski zelo prisotna..tako zal je..zaradi tefa tudi niste najbolj priljubljeni kot diaspora..kot ljudje ok ..za integracijo pa malo slabse
Odgovori
+2
2 0
IceFashion
02. 04. 2026 10.02
Res je, on je Bosanec, jaz sem Srb, ampak rabimo naše Bosance, brez njih bi bilo dolgočasno. Mislim, da je Edin Džeko eden največjih nogometašev vseh časov na naših prostorih. Njegovi začetki v Sarajevu med vojno (žal mi je za vse kar smo storili v tej vojni) in vse, kar je kljub temu dosegel v karieri, je res izjemno. Hvala ti, Edine.
Odgovori
+10
11 1
borjac
02. 04. 2026 09.57
Džeko je resnična legenda , nogometaš ki je igral maestralno , dajal zadetke in omogočal drugim da so dajali zmagovite zadetke , ostajal v senci , pa se ni nikdar pritoževal , sedaj na koncu kariere je vseeno dobil zasluženo plačilo , popeljal je Bosno na Svetovno prvenstvo , Džeko je resnična legenda , nogometaš z kvaliteto in nasmehom za vse , čestitke.
Odgovori
+15
15 0
ALEX0000
02. 04. 2026 09.51
Že 7 članek na to temo.....24 ne pretiravat
Odgovori
-3
6 9
bohinj je zakon
02. 04. 2026 09.04
Res je pomembno ime v nogometu. Toda..... Ibrahimović je boljši.
Odgovori
+1
8 7
Uporabnik1888402
02. 04. 2026 09.46
Ibra je Sved ...
Odgovori
+6
6 0
Kolllerik
02. 04. 2026 10.01
In to dobesedno... 🤣
Odgovori
+3
4 1
bohinj je zakon
02. 04. 2026 11.39
Ibra je šved? Pa ja ni res?
Odgovori
+0
1 1
LeviTUMOR
02. 04. 2026 08.51
Taki pri nas volijo razne golobe, sd in mesečnik. Del problema in sokrivi za vso korupcijo, bedo in kriminal. Grobarji Slovenije.
Odgovori
-8
6 14
Kolllerik
02. 04. 2026 10.03
Maš svojo Madžarsko, če ti kaj ne paše. Ali pa Avstrijo, kjer nam razni Štramcarja delajo čast
Odgovori
+4
7 3
Bogo30
02. 04. 2026 08.50
Torej kaj bi bilo ce do vojne ne bi prislo?
Odgovori
+2
2 0
sencina
02. 04. 2026 08.43
Gutenberg a ne brez zalitev.?Zjuzrsj verjetno ssm piješ kavo.
Odgovori
+1
3 2
Uporabnik1888402
02. 04. 2026 08.41
Da je Spanec, Anglez ali Brazilec, kostal bi 200 mil.
Odgovori
+12
14 2
Uporabnik1888402
02. 04. 2026 08.41
Da je Spanec, Anglez ali Brazilec, kostal bi 200 mil.
Odgovori
+5
7 2
Gutenberg
02. 04. 2026 08.39
Članek za bosansko diasporo.
Odgovori
-5
10 15
Panter 63
02. 04. 2026 08.46
Če nisi , po tem ne beri. Prebral in komentiral pa si. Pomeni da si diaspora katero omenjas. Lepi članek tudi za one kateri niso diaspora.
Odgovori
+6
10 4
Definbahija
02. 04. 2026 08.31
Sigurno ja. Izbrusila ga je Bundesliga, Premier liga in SerieA
Odgovori
+9
11 2
Buci in Bobo
02. 04. 2026 08.18
Džeko de de
Odgovori
+7
8 1
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677