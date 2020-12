Eden najbogatejših Zemljanov obžaluje: 'Pri Zlatanu sem storil eno veliko napako'

"Obstaja ena stvar, ki si je ne bom nikoli odpustil: storil sem namreč veliko napako v zvezi z Zlatanom Ibrahimovićem ," je uvodoma presenetil znani italijanski nogometni agent in nadaljeval: "Najbolj obžalujem trenutek, ko sem ga prepričal v odhod čez veliko lužo. Zlatan je v Združenih državah Amerike izgubil dve leti vrhunskega nogometa. To je bila zanj izguba časa, saj je vnovič dokazal, da kljub 39 letom njegova zvezda še zlepa ne bo ugasnila. Je neverjeten športnik in profesionalec."

Raiola dodaja, da ga pri njegovemu varovancu še posebej navdušuje naslednja stvar. "V svoji dozdajšnji karieri sem videl ogromno odličnih nogometašev, ki so se v Zlatanovih letih zdeli ubogi in utrujeni od vsega, česar pa pri 'Ibri' še nisem začutil. To je tisto, kar ga ločuje od ostalih. Ta neverjetna želja po dokazovanju in doseganju zadetkov kljub dejstvu, da mu ni treba nikomur ničesar dokazovati. Prepričan sem, da lako v takšni formi, kot je, Zlatan svojo kariero podaljšala še za najmanj pet sezon."

To še ni vse, za konec je Raiola ponudil pravcato 'bombo': "Tudi v prihodnosti bo Zlatan igral zelo pomembno vlogo pri razvoju nogometne igre kot celote. Morda tudi v vlogi prvega moža Evropske nogometne zveze (Uefa)–tako bi imel možnost uvesti določene prepotrebne spremembe za boljši jutri našega športa."