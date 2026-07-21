Eden najbolj priznanih nogometnih sodnikov končuje kariero

Eden najbolj cenjenih nogometnih sodnikov v Angliji Anthony Taylor končuje sodniško kariero. 47-letnik je v svoji celotni karieri sodil na 831 tekmah, zadnja pa je bila osmina finala med Portugalsko in Španijo. Preden se je Anglež začel profesionalno ukvarjati s sojenjem, je bil paznik v zaporu. Taylor je bil na seznam nogometnih lig prvič dodan v sezoni 2006/07. Promocija v angleško Premier ligo je sledila leta 2010, v kateri je bil glavni delilec pravice na 432 tekmah, obenem pa je sodil tudi na finalih vseh večjih domačih tekmovanj.

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Taylor je bil kot sodnik prisoten tudi na mednarodni ravni. Vse od leta 2012 naprej je bil Anglež na Fifinem seznamu sodnikov. V celotni karieri je odsodil 163 reprezentančnih tekem. Sodil je na minulem svetovnem prvenstvu, ki so ga gostile ZDA, Kanada in Mehika, ter na mundialu pred štirimi leti v Katarju, za katerega je bil izbran kot sodnik finala, a je bil primoran zaradi političnih napetosti med Anglijo in takratno finalistko Argentino svoje mesto prepustiti Szymonu Marciniaku. Poleg svetovnih je Taylor sodil tudi na evropskih prvenstvih leta 2020 in 2024.

Anthony Taylor je na eni tekmi Premier lige dosodil kar 14 rumenih kartonov, kar je rekord za posamično tekmo v angleškem prvenstvu.

"Opravljanje sodniške vloge na vrhunski ravni je bil izjemen privilegij, vendar je na tekmah vedno prisoten silovit pritisk, nadzor pa je stalen. Zdaj je pravi čas, da se umaknem in se veselim prehoda v naslednje poglavje svoje kariere. Želim izraziti svojo najglobljo hvaležnost svojima pomočnikoma, Garyju Beswicku in Adamu Nunnu, sodniškim kolegom ter vsem, ki so povezani s to igro, za vso podporo v preteklih letih. Najbolj pa se želim zahvaliti svoji družini in prijateljem za njihovo neomajno podporo ob številnih velikih odrekanjih, ki jih je terjala ta kariera," je v svojem govoru dejal dolgoletni delilec pravice.

Anthony Taylor končuje bogato sodniško kariero. FOTO: AP