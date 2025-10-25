Eden najstarejših angleških nogometnih klubov v stečaju

"Stečaj je bil neizbežna posledica večletnega slabega finančnega upravljanja, pomanjkanja odgovornosti in ponavljajočih neuspehov ob iskanju verodostojnih kupcev," so zapisali pri združenju navijačev kluba.

Navijači Sheffield Wednesdaya od začetka sezone pozivajo lastnika Dejphona Chansirija k odstopu. Na tisoče navijačev je tudi bojkotiralo tekmo svoje ekipe v sredo proti Middlesbroughu, ki je poskrbela za njihov tretji zaporedni poraz.

Sheffield Wednesday je bil sicer ustanovljen že leta 1867, štirikrat je bil najboljši v angleškem prvenstvu, nazadnje v sezoni 1929/30.