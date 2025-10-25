Svetli način
Nogomet

Eden najstarejših angleških nogometnih klubov v stečaju

Sheffield, 25. 10. 2025 07.31 | Posodobljeno pred dvema minutama

Avtor
S.V. , STA
Angleški nogometni drugoligaš Sheffield Wednesday, ki je eden najstarejših angleških klubov, je v stečaju. Odločitev o stečaju pomeni, da je klub avtomatsko ob 12 točk. Zdaj jih ima skupaj -6 in je z 21. mesta zdrsnil na zadnje. Na tem je za zdaj kar 15 točk oddaljen od mest, ki zagotavljajo obstanek v Championshipu.

Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday FOTO: Profimedia

"Stečaj je bil neizbežna posledica večletnega slabega finančnega upravljanja, pomanjkanja odgovornosti in ponavljajočih neuspehov ob iskanju verodostojnih kupcev," so zapisali pri združenju navijačev kluba.

Navijači Sheffield Wednesdaya od začetka sezone pozivajo lastnika Dejphona Chansirija k odstopu. Na tisoče navijačev je tudi bojkotiralo tekmo svoje ekipe v sredo proti Middlesbroughu, ki je poskrbela za njihov tretji zaporedni poraz.

Sheffield Wednesday je bil sicer ustanovljen že leta 1867, štirikrat je bil najboljši v angleškem prvenstvu, nazadnje v sezoni 1929/30.

nogomet sheffield wednesday stečaj anglija
