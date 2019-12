Eden največjih evropskih nogometnih talentov dostopen za 'drobiž'?!

Norveški reprezentančni napadalec se po petih odigranih krogih v elitni ligi prvakov nahaja na visokem drugem mestu najboljših strelcev, pred njim je le izkušeni Bayernov matador Robert Lewandowski.



Odtod ne čudi vse večje zanimanje za usluge tega 19-letnika, ki v dresu avstrijskega Red Bull Salzburga kaže odlične predstave. Če držijo napisi v nemških športnih časnikih Kickerju in Sport Bildu, sta do tega trenutka največ zanimanja za nakup Erlinga Haalanda pokazala Manchester United in dortmundska Borussia. Edina stvar, v kateri se omenjena časnika razhajata, je višina odškodnine; Kicker je namreč pred časom poročal o 30 milijonih odškodninskega zahtevka s strani avstrijskega kluba, medtem ko so pri Sport Bildu poudarili, "da so govorice o 30 milijonih evrov napačne. Realna Haalandova tržna vrednost je občutno nižja in se vrti okrog 20 milijonov evrov".