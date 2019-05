Eden od junakov Tottenhama šokiral: Preverjali so me, ali sem nor

Rose se je boril z depresijo, vpoklic v angleško reprezentanco in njihovi zdravniki so mu pomagali prebroditi to bolezen.

V dogovarjanjih z drugim klubom so mu od tam sporočili: "Radi bi se srečali s tabo, da preverimo, da nisi nor," je razkril Danny Rose, eden od junakov povratne tekme polfinala Lige prvakov med Ajaxom in Tottenhamom, na omizju televizije BBC, ki sta se udeležila tudi angleški selektorGareth Southgate in nekdanji nogometni zvezdnik Thierry Henry. "Bil sem osramočen. Vem, da ne glede na to, kaj sem prestal, lahko opravim svoje naloge na igrišču. Še vedno vsakič dam na zelenici od sebe 100 odstotkov," je še dejal levi bočni branilec Tottenhama.

Junija 2018 je Rose razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali depresijo, potem ko se je spopadal s poškodbo in smrtjo v družini. Ob razkritju za številne britanske medije je dejal, da o bolezni ni povedal niti mami niti očetu, zaradi česar bosta najverjetneje jezna, ko bosta to izvedela iz medijev. "Med mojo rehabilitacijo se je stric ubil, kar mi je sprožilo depresijo," je tedaj dejal Rose.

Southgate je spregovoril predvsem o psihičnih pritiskih, ki so jim izpostavljeni nogometaši. Sam je prepričan, da to pogosto negativno vpliva tudi na igro. "Videl sem nogometaše, ki v igri niso več uživali. Zato je pomembno, da ustvarimo okolje, kjer bodo nogometaši stvari lahko preizkušali in pokazali svoje sposobnosti."

Southgate je opisal tudi lastno travmo, potem ko je leta 1996 v polfinalu evropskega prvenstva zapravil enajstmetrovko na tekmi z Nemčijo in je Anglija ostala brez finala. Kot je povedal, se je za več dni "zakopal" v hiši, da bi se izognil pozornosti medijev.